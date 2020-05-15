В РФ появился новый официальный праздник — День географа

Москва, 15 мая. Российское правительство установило профессиональный праздник — День географа. Соответствующий указ подписал министр экономического развития РФ Максим Решетников в соответствии с распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина.

Дата для нового праздника была выбрана не случайно. Именно 18 августа в 1845 году было учреждено Русское географическое общество. Подчеркивается, что отмечать праздник будут как географы, так и люди смежных профессий, способствующих популяризации географии.

В Русском географическом обществе напомнили, что 15 мая прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, связанных с популяризацией географии в стране. Это позволило повысить качество преподавания географии в школах и расширить перечень специальностей в высших учебных заведения, при поступлении на которые требуется сдавать экзамен по географии. Кроме того, 6 декабря 2019 года было учреждено звание «Заслуженный географ Российской Федерации».

В 2009 году президентом Русского географического общества избран Сергей Шойгу, а председателем попечительского совета РГО является президент РФ Владимир Путин.