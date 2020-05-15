Поклонская раскрыла детали убийства первой жертвы Евромайдана

Москва, 15 мая. Сергей Нигоян, ставший первой жертвой Евромайдана, был убит из гладкоствольного оружия. Об этом рассказала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская.

Накануне парламентарий дала первое интервью украинскому журналисту. В разговоре с Дмитрием Гордоном она напомнила, что убийства сотрудника «Беркута» Андрея Федюкина, бойцов внутренних войск Дмитрия Власенко и Виталия Гончарова в Киеве в феврале 2014 года до сих пор не раскрыто.

«Первыми людьми, убитыми на майдане были люди, погибшие от действий активистов Майдана. Тот же самый член «Небесной сотни» (Сергей) Нигоян, которого первого убили», — заявила депутат Госдумы.

Поклонская, работавшая в то время в Генпрокуратуре Украины, пояснила, что Нигоян был убит выстрелами из гладкоствольного ружья охотничьего калибра, произведенных снизу вверх. Об этом свидетельствуют данные баллистической экспертизы.

«Какой сотрудник «Беркута», какой снайпер из гладкоствольного охотничьего ружья, снизу вверх может убить человека? То есть активисты майдана, провокаторы, которые там были — они первые открыли огонь», — подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, озвученные факты являются крайне важными для населения Украины. Политик считает, что в интервью Гордону постаралась донести хотя бы часть правды о Евромайдане.