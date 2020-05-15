Актер Анатолий Екадомов умер на 79-м году жизни

Москва,15 мая. Актер Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей России.

«Не стало Анатолия Сергеевича Екадомова — заслуженного работника культуры РФ, замечательного артиста, прекрасного человека», — говорится в сообщении от имени актера и главы Союза театральных деятелей России Александра Калягина.

По словам артиста, Екадомов не только блистал на театральной сцене, но блестяще работал на руководящих должностях, в том числе в Министерстве культуры РСФСР. Актер также находился на посту заместителя генерального директора Московской областной филармонии.

В Союзе театральных деятелей России выразили соболезнования родным и близким актера и подчеркнули, что Екадомова «будут помнить с любовью и благодарностью».

Что стало причиной смерти актера, не уточняется. Также неизвестно о дате прощания с артистом.

Анатолий Екадомов родился 20 июня 1941 года. В 1971 году он окончил театральное училище имени Щукина. Долгое время актер работал в Московском областном театре имени Островского, а в 2016 году артист организовал поэтический театр одного актера «Быть или не быть».