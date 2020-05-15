Специалисты выяснили, сколько москвичей готовы пройти тест на антитела

Москва, 15 мая. Возможность прохождения бесплатного теста на наличие антител к коронавирусной инфекции заинтересовала 49% жителей Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

В опросе принимали участие 1600 москвичей, которые уже достигли совершеннолетия. Так, 49% респондентов, которые находились на работе во время режима самоизоляции, заявили, что хотят сдать тест на антитела.

34% жителей столицы заявили, что не хотят проходить эту процедуру. Опрошенные рассказали, что боятся подхватить инфекцию во время прохождения обследования.

«Тестирование только еще больше распространит инфекцию, потому что медики сами находятся в зоне риска и способствуют распространению вируса», — считают некоторые респонденты.

Готовность пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу женщины высказывали чуть чаще мужчин: 52% и 46% соответственно.