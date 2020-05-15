Серова предположила, что новая орбитальная станция пригодится России в битве за Луну

Летчик-космонавт, депутат Госдумы VII созыва Елена Серова предположила, что новая орбитальная станция России может помочь при освоении Луны.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» под руководством и. о. генерального директора Игоря Озара займется проработкой концепции новой орбитальной станции.

«Под его руководством планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны. Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК «Энергия»: запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля «Орел» в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и ее элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции», — приводит слова Рогозина пресс-служба Роскосмоса.

Отметим, в 2024 году истекает срок эксплуатации Международной космической станции (МКС), и Россия ведет переговоры с партнерами о продлении сроков ее использования до 2030 года. Комментируя заявление Рогозина, летчик-космонавт, депутат Госдумы VII созыва Елена Серова в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила, что России в скором времени действительно может пригодиться новая национальная орбитальная станция.

«У МКС, как и у любой космической техники, есть определенный износ, поэтому надо действовать уже сейчас, нельзя подходить неподготовленными к тому моменту, когда Международная космическая станция полностью отработает свой ресурс. Думаю, следует говорить о возможности перспективного использования космической станции непосредственно на орбите Луны, ведь она может пригодиться для освоения спутника», — говорит летчик-космонавт.

Ранее генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин заявлял о целесообразности создания новой российской космической станции. По его мнению, Россия могла бы перенести на новую станцию все научное оборудование с российского сегмента МКС.

«Кстати, взять, к примеру, наших американских коллег, они уже сейчас заявляют права на Луну, на ее территорию и ресурсы. И многие могут задаваться вопросом — а для чего нам вообще нужна Луна? В свое время Борис Евсеевич Черток (выдающийся советский и российский ученый-конструктор. — Прим. ФАН) сказал, что у нас несколько континентов на Земле, а Луна — это еще один континент, за который скоро начнется битва. И это действительно так, потому что мы знаем, сейчас очень многие страны разрабатывают свои программы полетов на Луну. Это могут быть полеты различного назначения — как научного, так и военного. И Россия же не может знать, что могли замыслить другие страны, поэтому нам надо пытаться предугадывать их действия, играть на опережение», — продолжает собеседник ФАН.

В 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли автоматическую станцию «Луна-26», в 2025-м — посадочную станцию «Луна-27». Их создание включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года. Кроме того, в 2027–2028 годы намечается запуск тяжелой посадочной станции «Луна-28» для забора грунта и доставки его на Землю.

«И история с разработкой новой орбитальной станции совершенно правильная: нам нельзя постоянно топтаться на месте, мы должны понимать, что мы будем делать, когда МКС отработает ресурс, как будем двигаться дальше. Должна быть четкая структура, четкий план в голове: куда мы идем, с какой целью и как мы это все будем осуществлять. Это не такой сложный прогноз, тем более опыт и компетенции у нас есть», — заключила депутат.

Напомним, в начале апреля 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. При этом США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому космос и его объекты считаются достоянием всего человечества.