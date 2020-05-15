Украинцы раскритиковали жену Зеленского за «пир во время чумы»

Киев, 15 мая. Первая леди Украины Елена Зеленская возмутила своих подписчиков в Instagram своим призывом быть ответственными потребителями и покупать меньше вещей.
На своей странице Зеленская опубликовала фото себя в белом платье от местного дизайнера Дафны Мэй. В описании супруга украинского лидера пояснила, что это платье она решила отдать сервису аренды одежды, так она поддерживает культуру осознанного потребления. Зеленская уточнила, что именно в этом платье она впервые в качестве первой леди Украины приветствовала иностранную гостью — супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху.
По мнению женщины, ответственное потребление — это жизненная философия, которая все больше набирает обороты.
«Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание», — подчеркнула она.
В комментариях украинцы назвали этот пост неуместным, учитывая кризис, вызванный пандемией коронавируса. Подписчики напомнили Зеленской, что простые люди сейчас и так буквально выживают на последние копейки, поэтому рекламировать платье было не лучшей идеей.
«Кому платье, а кому выживание!», «Очень красивое платье. Только я немного не поняла, в чем суть социальной инициативы», «Да. Согласна. Реклама во время карантина, когда тысячи за чертой бедности. Некоторым-то и кушать нечего. Как раз время делать рекламу брендовых вещей. Такой себе пир во время чумы. Это додуматься же до такого нужно», — возмутились фолловеры.