Украинцы раскритиковали жену Зеленского за «пир во время чумы»

Киев, 15 мая. Первая леди Украины Елена Зеленская возмутила своих подписчиков в Instagram своим призывом быть ответственными потребителями и покупать меньше вещей.

На своей странице Зеленская опубликовала фото себя в белом платье от местного дизайнера Дафны Мэй. В описании супруга украинского лидера пояснила, что это платье она решила отдать сервису аренды одежды, так она поддерживает культуру осознанного потребления. Зеленская уточнила, что именно в этом платье она впервые в качестве первой леди Украины приветствовала иностранную гостью — супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху.

По мнению женщины, ответственное потребление — это жизненная философия, которая все больше набирает обороты.

«Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание», — подчеркнула она.

В комментариях украинцы назвали этот пост неуместным, учитывая кризис, вызванный пандемией коронавируса. Подписчики напомнили Зеленской, что простые люди сейчас и так буквально выживают на последние копейки, поэтому рекламировать платье было не лучшей идеей.