Общественники требуют прекратить «пляски на крови» вокруг снятой польской таблички в Твери

Продолжается общественное обсуждение демонтажа в Твери по требованию прокуратуры мемориальных досок в память о жертвах репрессий. Исполнение этого решения осудила группа ученых Российской академии наук, открытое письмо которых опубликовал «Коммерсант».

С ответным открытым письмом выступила группа общественников, которые поддержали решение прокуратуры о демонтаже табличек. Свое письмо они назвали «В поддержку закона и правды». Авторы письма заявили о поддержке решения убрать со здания Тверского медицинского университета установленную в 1990-е годы мемориальную доску в память о якобы расстрелянных в этом здании военнопленных поляках (в здании до войны размещалось управление НКВД по Калининской ныне Тверской области).

«Решение абсолютно законное, давно назревшее и справедливое, — говорится в обращении общественников. — Эту памятную табличку установили поляки без какого-либо официального разрешения российских властей в прямое нарушение существующих международных норм и правил и — что следует особо подчеркнуть — вопреки историческим фактам и исторической правде».

Авторы письма осудили последовавшую за исполнением этого решения негативную реакцию либеральной общественности.

«Последовавшая за снятием таблички предсказуемая бурная негативная реакция вечных апологетов «польско-геббельсовской» версии расстрела поляков в Твери и Катыни «преступным сталинским режимом» — версии, неоднократно опровергнутой и исторически, и юридически — вновь показала элементарную некомпетентность одних и сознательную последовательную антироссийскую и антигосударственную идеологию тех, кто все прекрасно знает», — говорится в обращении.

При этом, указывают авторы открытого письма, те, кто возмущается снятой в Твери табличкой, молчат, когда в Польше и в Чехии сносят памятники советским воинам.

«К сожалению, многие российские общественные и политические деятели забывают, в какой стране родились, и, вопреки фактам, идут на поводу у фальсификаторов истории», — говорится в письме.

Общественники винят в фальсифицировании истории в том числе президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина.

«Ежегодно к табличке приходили почтить память жертв репрессий польские и российские граждане, поверившие «признанию» президентом СССР Михаилом Горбачевым в апреле 1990 года советской вины за массовый расстрел поляков в 1940 году — в том числе в городе Калинине. При этом сначала Горбачев назначил виновных, и лишь потом Главная военная прокуратура начала расследовать уголовное дело о судьбе поляков, попавших в советские лагеря в 1939 году», — говорится в обращении.

Авторы обращения считают, что информация о массовых расстрелах не соответствует действительности, в качестве доказательства в письме приводятся данные из соответствующих исторических документов.

«Более того, обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала над главными немецкими военными преступниками, <…> прямо признает расстрел поляков в Катыни преступлением фашистской Германии, — говорится в открытом письме. — Из этого и следует исходить. Все остальное — фальсификация истории и запредельно циничные «пляски на крови» жертв самой бесчеловечной в истории человечества идеологии — фашизма».

Общественники призывают прекратить политизировать ситуацию вокруг демонтажа в Твери табличек и перестать дискредитировать надзорный орган, позволив спокойно изучить законность принятого решения.

Под обращением подписались:

Александр Бутузов, председатель Общественной палаты Тверской области; Владимир Василик, профессор СПБГУ, доктор исторических наук; Анатолий Вассерман, публицист; Александр Зенин, заместитель главного редактора информационного портала «Вся Тверь»; Екатерина Кеворкова, член Общественного совета Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка; Валерий Кириллов, член Союза писателей России; Илья Клейменов, член политбюро ЦК партии «Коммунисты России»; Александр Комиссаров, председатель Тверского регионального Союза ветеранов ВМФ; Максим Кормушкин, общественный деятель; Николай Локтев, главный редактор информационного портала «Вся Тверь»; Олег Матвейчев, философ, политолог, профессор ВШЭ; Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»; Алексей Плотников, доктор исторических наук, профессор РАНХ и ГС при президенте РФ, профессор ВШЭ; Сергей Рогозин, председатель правления Тверского отделения «Российского фонда мира»; Николай Стариков, писатель, общественный деятель; Александр Стацура, директор общественной организации «Просвещение»; Евгений Федоров, депутат Госдумы РФ; Александр Харченко, полный кавалер медалей «Ордена за заслуги перед Отечеством», член Союза журналистов и Союза писателей России; Владимир Шаргаев, координатор попечительского совета фонда «Примирение; Владимир Швед, член Союза журналистов и Союза писателей России; Сергей Юровский, депутат Тверской городской думы.

Напомним, две мемориальные доски в память о жертвах репрессий были установлены на здании Тверского медицинского университета (в котором раньше было управление НКВД) в начале 1990-х годов. Одна из табличек была установлена в память о советских гражданах — жертвах репрессий 1930-х, вторая — в память о польским военнопленных, якобы расстрелянных в Калинине (ныне Твери) в 1940 году. В ноябре 2019 года прокуратура Центрального района Твери потребовала снять таблички из-за нарушений, допущенных при их установке. 7 мая таблички были демонтированы. Совет по правам человека (СПЧ) обратился в генеральную прокуратуру по Центральному федеральному округу с требованием проверить законность демонтажа.