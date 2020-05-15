Назван препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Москва, 15 мая. Противомалярийный препарат «Мефлохин» может полностью подавить коронавирус через 48 часов с момента инфицирования, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, этот препарат показал такую способность по итогам доклинических исследований. На пресс-конференции в онлайн-формате в пятницу Вероника Скворцова рассказала, что сейчас проводятся клиническое исследование «Мефлохина» в сравнении с другими противовирусными препаратами.

«Видим определенные преимущества у больных средней тяжести, не менее, чем у 70% идет устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате», — заметила Сковорцова.

Она также сообщила, что средний инкубационный период коронавируса составляет 5–5,5 дня, а не 1-2 дня, как при других острых респираторных вирусах.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что коронавирус этим летом не отступит. По его словам, борьба с коронавирусной инфекцией нового типа будет продолжаться еще в течение длительного времени. Самый главный вопрос на данный момент заключается в том, как бороться с инфекцией, пояснил эпидемиолог. Напомним, врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что существует два пути попадания коронавируса в организм человека.