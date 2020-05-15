Ученый Серов объяснил причину «огненных» закатов в России

Москва, 15 мая. Кандидат технических наук Сергей Серов заявил, что состояние воздуха никак не влияет на то, что в последнее время россияне стали чаще видеть красивые и даже «огненные» закаты. Но то, что дышать всем стало намного легче, это несомненный факт.

Доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н. Э. Баумана в интервью Федеральному агентству новостей оценил экологическую обстановку в стране во время пандемии коронавирусной инфекции и, соответственно, режима самоизоляции.

«Конечно, нам пошло на пользу то, что за полтора месяца стало меньше транспорта [на дорогах] и, естественно, выбросов, — отметил Серов. — У нас же в Москве основной загрязнитель атмосферы — это автомобильный транспорт. Экомониторинг демонстрирует, что показатели выбросов и загрязнения атмосферы серьезно снизились. Так что в этом отношении все хорошо».

Но, по словам ученого, красивые закаты, например, никак не связаны с очищением воздуха в наших городах. Это абсолютно разные факторы.

«Горизонт, да, стал куда чище, — заверил собеседник ФАН. — Флуктуация (дрожание атмосферы из-за ее неоднородности. — Прим. ФАН) — такая достаточно прозрачная. И нет взвешенных частиц пыли. Конечно, это здорово! А закаты?.. Ну, это атмосфера, облака, прослойка…»

Прозрачность только улучшает наше визуальное сопровождение природных явлений, да и концентрация пыли в воздухе тоже вносила в данный процесс свои корректировки, пояснил Серов.

«И то, что ее, пыли, нет, вот поэтому и закаты, может быть, такие красивые, — сказал он. — Вообще, всегда надо быть оптимистом, во всем плохом есть очень много хорошего».

Эксперт объяснил, что имеет в виду нынешнюю ситуацию — пандемию COVID-19, различные ограничительные меры и самоизоляцию, из-за чего люди стали намного реже выходить из дома на улицу, а также ездить на личном транспорте.

«Поэтому чем больше мы будем это [красоту в небе] видеть, тем сильнее у нас будет внутренний настрой на позитив, на скорейший выход из этой сложной ситуации, — подчеркнул Серов. — Настроение поднимется, и люди будут уверены в завтрашнем дне. Это самое главное».

Ранее появились разные версии того, почему в небе над столичным регионом такие красивые закаты. По одной из них, причина в том, что воздух стал чище.