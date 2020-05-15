Монако, 15 мая. Российская телеведущая Виктория Боня заявила, что ее выгнали из магазина в Монако из-за отсутствия медицинской маски.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в своем Instagram видеоролик, в котором рассказала подробности инцидента. По ее словам, она отправилась в один из торговых центров, чтобы приобрести косметические средства. Однако в скором времени Боню выгнали из магазина из-за отсутствия медицинской маски.

«Меня выпульнули из магазина. Я там собирала-собирала, столько всего набрала. Ко мне подходят: «Где ваша маска?». Я говорю, что у меня нет маски. Они: «Тогда вы должны покинуть наш магазин», — пожаловалась Боня.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,4 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 302 тысяч человек.

На территории РФ выявлено 262 тысячи случаев, 2,4 тысячи человек скончались. Более 58 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.