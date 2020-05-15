Видео спасения брошенного котенка псом корги покорило Сеть

Москва, 15 мая. Трогательная история спасения брошенного котенка собакой корги набирает популярность в Сети. Жительница США Кристина Батлер поделилась рассказом о питомце своей тети в TikTok.

В очередной раз выгуливая собаку по кличке Костко, хозяева обратили внимание на его странное поведение. Пес стал неожиданно лаять и рыть землю рядом с воротами. Заглянув за забор, американка обнаружила маленького котенка, которого забрала домой.

После этого пес продолжает опекать малыша, ни на минуту не покидая его. Костко носит его в пасти, умывает и защищает, передает «Ридус».

Своим поступком пес покорил сердца пользователей Сети. Ролик, рассказывающий о взаимоотношениях животных, уже набрал более 100 тысяч просмотров. Люди со всего мира написали восторженные комментарии.

«Очередное доказательство, что животные — добрейшие создания», «Оуу, из Костко получится идеальная мама», «Эта парочка буквально растопила мое сердце», «Котенок такой крошечный, так здорово, что вы его спасли», — восхитились подвигом пса в Интернете.

Ранее телеканал «360» сообщал историю кошки, которая привела своего детеныша в одну из больниц Стамбула. Врачи осмотрели животных и напоили их молоком, после чего отправили на прием к ветеринару.