Вашингтон, 15 мая. Американский журнал Foreign Policy спрогнозировал капитуляцию Украины перед Россией. По мнению журналистов, пандемия коронавируса сильно ослабит украинское государство.

В статье указывается, что последствия приостановки экономической деятельности на Украине, которая была вызвана эпидемией, нанесет сильный удар по стране. Кроме того, у Киева нет валютных запасов и фонда национального благосостояния, чтобы ослабить последствия кризиса, отметили журналисты.

Также украинской стороне не стоит ждать помощи от европейских и американских союзников, которые озабочены борьбой с коронавирусом. Пандемия, охватившая практически все страны мира, лишь усиливает «усталость от Украины» у партнеров Киева.

«Киев давно уже лишился преданных партнеров, готовых тратить дипломатический капитал и ради Украины ставить под угрозу свои отношения с Москвой. Европа и США, недовольные отсутствием прогресса на мирных переговорах и стремящиеся к восстановлению отношений с Россией, уже начали ослаблять свое давление на нее», — говорится в публикации.

Эти обстоятельства могут вскоре вынудить Киев встать на путь прекращения войны в Донбассе, которая длится с 2014 года, считают американские репортеры. По их мнению, расходы на продолжение боевых действий против ЛНР и ДНР могут стать для Украины неподъемными, и это позволит прекратить внутриукраинский конфликт.

Таким образом, как полагают в Foreign Policy, Украина, которая уже долгое время не может решиться на прекращение боевых действий в Донбассе, капитулирует перед Россией, которая неоднократно выступала за мир на юго-востоке соседнего государства.