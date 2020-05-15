Седокова восхитила поклонников полуобнаженным фото в автомобиле

Москва, 15 мая. Экс-солистка группы «ВИА Гра» 37-летняя Анна Седокова опубликовала архивное фото с обнаженными ногами в шикарном авто, чем привела своих поклонников в неописуемый восторг.

Черно-белый снимок появился в Instagram Седоковой. На нем артистка сидит на заднем сиденье в салоне люксовой иномарки, закинув обнаженные ноги на спинку водительского сидения. На ней короткое белое платье и пушистая накидка. Можно видеть, что Анна держит за руку некоего мужчину, что добавляет фото загадочности.

В описании к фото Седокова опубликовала стихотворение «Лабиринт» Ирины Самариной: «Только ради того, чтобы снова обняться с тобой // Я пройду испытания те, от которых сдаются // Знаешь, люди ломаются, если мечты разобьются // Только я не сдаюсь, остаюсь в поединке с судьбой…».

Подписчики Седоковой написали ей в комментариях множество комплиментов.

«Наша звездочка», «Очень красивый стих…», «Вы — супер!», «Какие умопомрачительные ноги!!!» — восхищались фолловеры.

Ранее «Пятый канал» сообщал, как певица выложила полуобнаженное фото в черном купальнике, которое, как и архивный снимок в авто, не смог оставить ее подписчиков равнодушным.