Седокова восхитила поклонников полуобнаженным фото в автомобиле

Москва, 15 мая. Экс-солистка группы «ВИА Гра» 37-летняя Анна Седокова опубликовала архивное фото с обнаженными ногами в шикарном авто, чем привела своих поклонников в неописуемый восторг.
Черно-белый снимок появился в Instagram Седоковой. На нем артистка сидит на заднем сиденье в салоне люксовой иномарки, закинув обнаженные ноги на спинку водительского сидения. На ней короткое белое платье и пушистая накидка. Можно видеть, что Анна держит за руку некоего мужчину, что добавляет фото загадочности.
В описании к фото Седокова опубликовала стихотворение «Лабиринт» Ирины Самариной: «Только ради того, чтобы снова обняться с тобой // Я пройду испытания те, от которых сдаются // Знаешь, люди ломаются, если мечты разобьются // Только я не сдаюсь, остаюсь в поединке с судьбой…».
Подписчики Седоковой написали ей в комментариях множество комплиментов.
«Наша звездочка», «Очень красивый стих…», «Вы — супер!», «Какие умопомрачительные ноги!!!» — восхищались фолловеры.
Ранее «Пятый канал» сообщал, как певица выложила полуобнаженное фото в черном купальнике, которое, как и архивный снимок в авто, не смог оставить ее подписчиков равнодушным.
«Вот это женщина!», «Ты идеальна! Ты божественно выглядишь! Ты небо! Ты море! Ты нереально красива», «Красотка! Такую съесть хочется!», «Классные формы!» — завалили ее комплиментами.