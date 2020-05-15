Больничные клоуны общаются с онкобольными детьми по видеосвязи. ФАН-ТВ

Клоуны в Челябинске продолжают общаться с детьми из онкологического отделения и во время самоизоляции. Доступный способ сегодня — видеосвязь.

Яркие наряды, веселые голоса и отличное настроение — клоуны в Челябинске продолжают развлекать детей с онкологическими заболеваниями и во время самоизоляции. Из-за введенных мер больничных клоунов не пускают в отделение. Медучреждение на карантине уже три месяца. Но нашелся другой, дистанционный путь. На видеосвязь по телефону с маленькими пациентами выходят клоуны из благотворительного фонда «Искорка», играют с малышами, рассказывают сказки и пытаются рассмешить.