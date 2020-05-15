Шаповалов указал на геоэкономические амбиции Турции в Ливии и Восточном Средиземноморье

Турция под предлогом помощи ливийскому народу осуществляет захват Восточного Средиземноморья, богатого на природные нефть и газ. При этом турецкие власти опираются в своих действиях на соглашение, подписанное с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, не имеющим мандата на представление интересов граждан Ливии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, запрос Анкары к триполитанскому «правительству» Файеза Сарраджа, озвученный в минувшую среду министром энергетики Турции Фатихом Денмезом, о получении разрешения на разведку нефтяных месторождений в восточной части Средиземного моря показывает всю сущность турецких властей. Он обратил внимание, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в данной ситуации руководствуется прежде всего собственными геоэкономическими и геополитическими интересами, наплевав на будущее ливийского народа и интересы других государств Средиземноморского региона.

«Да, действительно те события, которые происходят сейчас в сфере добычи полезных ископаемых в восточном Средиземноморье, наглядно демонстрируют, каковы истинные цели Турции. На самом деле здесь геополитика соседствует с геоэкономикой. Экономические интересы Анкары скорее даже превалируют. Заключение соглашения о разделе морского пространства между Турцией и Правительством национального согласия неспроста было оспорено Грецией и Кипром, которые заявили, что оно нарушает их экономические интересы. В общем-то это действительно так. Сам факт подписания данного меморандума свидетельствует о том, что турецкие власти под предлогом оказания поддержки ливийскому народу на самом деле осуществляют захват шельфа в восточной части Средиземного моря, богатого на природные ресурсы», — отметил собеседник ФАН.

Примечательно, что Турция своими действиями в очередной раз наглядно демонстрирует желание заниматься разработкой шельфов у ливийского побережья. Также Анкара планомерно осуществляет захват территорий Восточного Средиземноморья. Ради достижения своих целей турецкие власти пошли на заключение незаконного соглашения с марионеточным режимом в Триполи, которое было подписано между главарем ПНС и президентом Турции 27 ноября минувшего года. Данный меморандум нарушает исключительную экономическую зону Греции и Кипра.

Также Анкара решила заполучить контроль над всеми поставками энергоресурсов между Грецией, Кипром, Египтом и Израилем. Благодаря оккупации в 70-х годах прошлого века части Кипра Турция теперь претендует на прибыль от кипрского месторождения «Афродита», запасы которого исчисляются 200 млрд куб. метров природного газа.

Однако на этом Турция также не планирует останавливаться, желая взять под свой контроль поставки с открытых еще в 2000-х месторождений Израиля «Тамар» (приблизительные запасы 280 млрд куб. м) и «Левиафан» (порядка 620 млрд куб. м), а также египетского «Зохр» (около 850 млрд куб. м). Поток природных ресурсов с этих месторождений будет проходить по подконтрольным Анкаре территориям, для чего и был инициирован меморандум с ПНС Ливии. Очевидно, что именно ради достижения своих целей в Средиземноморском регионе Эрдоган и поддерживает эскалацию в североафриканском государстве, оказывая военную помощь боевикам, захватившим ливийскую столицу.

«Сегодняшняя новость о том, что Турция намеревается проводить разработку морского шельфа в восточной части Ливии, является, по сути, продолжением политики Анкары по захвату месторождений. Турция сама лишенная значительных нефтегазовых ресурсов в настоящий момент фактически производит оккупацию перспективных районов, чем решает не только свою проблему отсутствия достаточных запасов полезных ископаемых на своей территории, но и осуществляет серьезные изменения геополитической и геоэкономической ситуации в восточном Средиземноморье. При этом нужно иметь в виду, что восточная часть Ливии уже давно не контролируется ПНС. Эта территория находится под контролем ливийского парламента и Ливийской национальной армии, которые не считают Правительство национального согласия легитимным представителем ливийского народа. Возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, это претензии со стороны Греции и Кипра к самому факту заключения соглашения между Турцией и ПНС Ливии, нарушающему права этих двух государств. Во-вторых, это, собственно, мнение самих ливийских граждан в условиях кризиса, имеющего место в североафриканской стране, которое не учитывается. Действия турецкой стороны не являются конструктивными и направлены лишь на эскалацию напряженности, что может привести к гуманитарной катастрофе в Ливии», — обращает внимание политолог.

Кандидат исторических наук констатировал, что большая игра турецких властей в Восточном Средиземноморье и Северной Африке была изначально направлена на получение контроля над поставками в регионе и захват природных богатств Ливии и всей восточной части Средиземного моря. Он добавил, что соглашение Турции с нелегитимным «правительством» Файеза Сарраджа, не отображающим интересы ливийского населения, нельзя считать законным, поэтому Анкара и спешит как можно скорее реализовать свой сценарий, снабжая оружием и сирийскими наемниками террористические группировки ПНС.

«Турция вступила в соглашение с политической силой, не имеющей поддержки ливийского народа и не имеющей мандата на принятие тех или иных решений. Именно поэтому турки спешат захватить природные богатства Ливии, пока население североафриканского государства не воспрепятствовало этому процессу», — заключил Владимир Шаповалов.

Стоит отметить, что дно Средиземного моря богато газогидратами (клатратами или природными газами). Благодаря своей клатратной структуре единичный объем газового гидрата может содержать до 160—180 объемов чистого газа. Именно ради этих природных богатств региона Турция и действует крайне агрессивно, ведя свою внешнюю политику в Средиземноморье и Северной Африке. Поэтому Анкара так упорно вмешивается во внутренние дела Ливии и Сирии.

Напомним, 27 февраля этого года Франция и Италия договорились в Неаполе об укреплении военного сотрудничества в ряде сфер взаимных интересов. Взаимные договоренности двух стран касаются в первую очередь зоны Восточного Средиземноморья. Несмотря на то, что государства Европейского союза пока что особенно открыто не выступают против деятельности Турции в Средиземном море и Ливии, однако ими уже предпринимаются первые попытки остановить этот беспредел и пресечь имперские амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана. Так, одним из первых шагов в этом направлении стала совместная военно-морская миссия ЕС IRINI по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН.