Врач оценил состояние Заворотнюк после отказа от инновационного метода лечения

Москва, 15 мая. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей онкологическим заболеванием, улучшилось, у нее наблюдается ремиссия. Об этом сообщил профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

Ученый пояснил, что именно по этой причине супруг Заворотнюк фигурист Петр Чернышев отказался от инновационного метода лечения рака с помощью вирусов, который изобрели российские исследователи.

«Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: «Давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо, тогда мы приступим». Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — рассказал Чумаков в интервью Kp.ru.

По его словам, злокачественные опухоли уникальны по молекулярным признакам, поэтому вирусы подбираются индивидуально для каждого пациента.

«Так вот, клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли — они размножаются, и мы можем их наработать сколько угодно. Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину», — пояснил ученый.

Способ лечения состоит в том, что взятые клетки заразят вирусами, а затем введут в организм пациента, что будет стимулировать противоопухолевый иммунитет.