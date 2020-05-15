Следком вычислил, кто публиковал фото нацистов в «Бессмертном полку». События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин возмущен невыплатами врачам
Сегодня все российские врачи, работающие с COVID-19, должны были получить выплаты, назначенные президентом. Владимир Путин во время предыдущего совещания установил крайний срок на 15 мая. О проблеме главе государства доложили на предыдущем совещании: во многих субъектах страны медработники до сих пор не получили положенных денег. Многие регионы по каким-то причинам не изменили ситуацию и сегодня. Российский лидер отреагировал эмоционально.
«Я хочу сказать вам и всем остальным коллегам. Я называл конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время там, пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что поручал, часы считать, что ли? Нет», — ответил Путин.
Президент выразил надежду на то, что проблема все-таки решится, ведь деньги до медучреждений доведены. А сроки на исправление ситуации для регионов не меняются — до 15 мая включительно. Как говорится, еще вся ночь впереди… А кроме того, сегодня Владимир Путин и — дистанционно — Сергей Шойгу участвовали в открытии восьми новых многофункциональных медицинских центров министерства. Все они в ближайшее время будут ориентированы на пациентов с коронавирусом. Итого таких центров с начала года создано уже 16, причем географически они охватывают всю страну — от Калининграда до Камчатки.
Следком вычислил, кто публиковал фото нацистов
Следком России по IP-адресам установил тех, кто пытался осквернить самую народную акцию в нашей стране — «Бессмертный полк», который в этом году проходил в онлайн-формате. Напомним, неизвестные попытались опубликовать на портале фотографии лидеров нацистской Германии. Теперь следователи встали на след преступников, который уходит за пределы нашей страны. «В причастности к преступлению подозреваются несколько десятков человек. В основном иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации. Ведется розыск установленных лиц», — заявила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. Реабилитация нацизма — уголовная статья (ч. 1 ст. 354 УК РФ), за которую можно получить реальный тюремный срок. Как полагает следствие, публикаторы хотели найти в массах одобрение преступлений нацистского режима. Расследование уголовного дела продолжается.
В округах Якутска продолжается эвакуация местных жителей
На востоке России сохраняется режим ЧС. В поселке Жатай — это пригород Якутска — уровень воды превысил критическую отметку на полтора метра и продолжает расти. Специалисты МЧС эвакуируют местных жителей, которые утверждают, что за последние пять лет, а то и больше, такого сильного и опасного паводка в регионе не было. Напомним, угроза затопления нависла над регионом 13 мая, когда из-за скопления ледяного тороса из берегов вышла река Лена. Спасатели применили полторы тонны взрывчатки и освободили поток. Но сегодня бригады МЧС задействованы на эвакуации местных жителей из опасных зон. Спасатели отвозят эвакуированных в безопасные районы и тут же отправляются на поиски пострадавших.
«Очень сильный паводок разлило. В микрорайоне Захаровка затопило очень много домов. Сейчас мы проводим эвакуации. Сию минуту, только что вывезли семью из пяти человек: дед со старухой (дед-инвалид), двухлетний ребенок и двое парней», — сказал Геннадий Алексеев, замначальника управления ПСС и ликвидации ЧС (Якутия).
В местной администрации отмечают, что предварительный ущерб от стихии превышает сумму в 12 млн рублей. Пока в зону подтопления попали десятки домов, в которых проживает примерно 170 человек.