Следком вычислил, кто публиковал фото нацистов в «Бессмертном полку». События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин возмущен невыплатами врачам

Сегодня все российские врачи, работающие с COVID-19, должны были получить выплаты, назначенные президентом. Владимир Путин во время предыдущего совещания установил крайний срок на 15 мая. О проблеме главе государства доложили на предыдущем совещании: во многих субъектах страны медработники до сих пор не получили положенных денег. Многие регионы по каким-то причинам не изменили ситуацию и сегодня. Российский лидер отреагировал эмоционально.

«Я хочу сказать вам и всем остальным коллегам. Я называл конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время там, пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что поручал, часы считать, что ли? Нет», — ответил Путин.

Президент выразил надежду на то, что проблема все-таки решится, ведь деньги до медучреждений доведены. А сроки на исправление ситуации для регионов не меняются — до 15 мая включительно. Как говорится, еще вся ночь впереди… А кроме того, сегодня Владимир Путин и — дистанционно — Сергей Шойгу участвовали в открытии восьми новых многофункциональных медицинских центров министерства. Все они в ближайшее время будут ориентированы на пациентов с коронавирусом. Итого таких центров с начала года создано уже 16, причем географически они охватывают всю страну — от Калининграда до Камчатки.