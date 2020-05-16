Ансамбль Александрова даже в условиях пандемии не оставляет поклонников без своих песен

Пандемия коронавируса прервала запланированные гастроли Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, но артисты решили не оставлять поклонников без своих песен. В эти дни Александровцы в домашних условиях записывают песни на языке тех стран, в которых отменились концерты, чтобы поддержать их жителей и отвлечь от грустных мыслей. Как проходят репетиции участников легендарного советско-российского ансамбля, как монтируется видео с таким большим количеством артистов, и жалуются ли на музыкантов их соседи — в материале Федерального агентства новостей.

Виртуальный тур вместо живых гастролей против уныния и грусти

В этом гастрольном сезоне Ансамбль Александрова должен был выступить в Сербии, Италии, Греции, Турции, Китае, но из-за охватившей мир пандемии коронавируса зрителям пришлось сдать билеты, а артистам — остаться на домашнем карантине.

«Люди все понимали, но мы ощущали их разочарование, — говорит ФАН начальник ансамбля — художественный руководитель, заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк. — И тогда родилась идея поддержать в трудные времена наших зрителей и записать видео для тех стран, куда мы пока не доехали, дать им возможность послушать наши новые выступления и любимые песни в новом формате».

По давней традиции Ансамбль Александрова в каждой стране исполняет песни на ее языке — именно эти произведения и выбрали для видеозаписей, адресованных поклонникам в разных государствах.

«Конечно, в Интернете нас могут смотреть жители всех стран, но мы хотим, чтобы люди знали: мы не забыли о публике, которая ждала наши концерты, и посвятили песни именно им», — объясняет Саченюк.

В официальном аккаунте Ансамбля Александрова на YouTube уже опубликованы видеозаписи на сербском, греческом, китайском, итальянском, турецком языках под общим названием «Из России с любовью». Геннадий Саченюк рассказывает, что сообщения о творческой поддержке «Хора Красной Армии» (так называют Ансамбль Александрова иностранцы. — Прим. ФАН) публикуются ведущими средствами массовой информации разных стран, в том числе главными информационными агентствами, крупнейшими издательствами и интернет-порталами; транслируются в эфире центральных телеканалов, а само видео многократно цитируются: публикуется в соцсетях, набирая огромное количество просмотров, так называемых «лайков» и комментариев, в том числе на десятках разных каналах YouTube.

Для греков российские артисты записали песню «Когда пожимают руку» — ее вспомнят те, кто был на концертах в Афинах и Салониках, а композиции для Турции смонтировали вместе с кадрами работы турецких врачей и посвятили ее «героям Турции». В итальянский и сербский ролики включена видеохроника работы российских специалистов, осуществляющих гуманитарную помощь в этих странах.

Оставайтесь дома и… продолжайте творить

Запись песен с участием солистов, хора и оркестра проходит прямо в квартирах, и этот способ работы оказался в новинку абсолютно для всех Александровцев. Артисты записывают свои партии под минусовку, отправляют свои записи по электронной почте, руководители вносят творческие правки, а звукорежиссер и видеооператор каждый у себя дома синхронизируют звук и видео — иногда от 50 и более музыкантов и солистов хора. Зрители ждут, поэтому на работу над роликами времени немного: один день занимает монтаж, еще сутки уходят на программную обработку итогового видеоматериала.

«Как только объявили о пандемии и карантине, мне сразу пришла в голову эта идея, и я стал ее продумывать, — рассказывает ФАН видеооператор Ансамбля Александрова Павел Антонов. — Как раз к этому времени пришла задача от руководства: придумать, как организовать дистанционную запись. Знаете, мы могли бы выкладывать старые записи, но нам было важно показать, что мы и в таких условиях работаем, не теряем форму, создаем новое и поддерживаем людей, даже находясь дома. Мы такого раньше никогда не делали, но всем это очень интересно».

По словам Павла Антонова, самым сложным было объяснить артистам, как записать себя на видео: пришлось рассказать самые простые принципы съемки: как выставить горизонтальный кадр, закрепить камеру для стабильного изображения, поместиться в кадр и выбрать нейтральный фон.

«На одном из видео у меня в кадре максимально поместилось 36 человек, — говорит Антонов. — Я даже прошу хормейстеров использовать не весь хор, чтобы мы всех могли показать».

Песни на фоне обоев и распевки на лестничных клетках

Главный хормейстер ансамбля народный артист России Сергей Соколов признается, что перестроиться на онлайн-формат было непросто, но еще более тяжелое испытание для артистов — ничего не делать. Поэтому Александровцы с энтузиазмом приняли идею домашних записей и стали репетировать дома.

«Конечно, когда ты записываешься один и остаешься наедине со своим техническим устройством, — это некоторый вакуум, — говорит Соколов. — Зрителей не хватает. Но профессиональный опыт наших артистов настолько велик и разнообразен, что даже через видеозапись их исполнение рождает эмоцию. Кроме того, вдохновляют и сами произведения, которые мы исполняем, и отношение к делу: мы записываем музыкальные послания для друзей, передаем тепло и энергию добра от сердца к сердцу. Мне кажется, это чувствуется даже через квадратики на видео».

Солист Ансамбля Александрова Максим Маклаков рассказывает, что даже дома не остается без благодарных зрителей — его с удовольствием слушает семья.

«Соседи пока никак себя не проявляют, — говорит он. — Хотя бывает, что я делаю записи уже после того, как дети легли спать, после девяти вечера, и иногда пою до полуночи. Возможно, им нравится».

Другим участникам Ансамбля не так повезло с соседями: Сергей Соколов рассказывает, что некоторые артисты сообщают о недовольстве из квартир снизу и сверху.

«Говорю им: делитесь временем с соседями, потому что они тоже работают на удаленке, их можно понять, — обратил внимание хормейстер Ансамбля Александрова. — У всех, конечно, разные жилищные условия, и варианты для записи разные. Кто-то выходит петь на лестничную клетку: говорит, там лучше звук для записи. Представляю, что в доме творится в этот момент…».

Для удаленной работы артистам Ансамбля пришлось научиться записывать видео, освоить мультимедийные программы, камеру и даже работу со светом.

«Первые записи делали, как говорится, «на обоях», — рассказывает Максим Маклаков. — Ждали солнца в квартире, потому что с искусственным освещением в квартире тяжело. Потом пришлось купить специальные осветительные приборы. Хочется делать более качественные записи все-таки, Ансамбль Александрова — это высокий уровень, необходимо ему соответствовать, даже работая дома».

Не потеряли время, а использовали его для нового

Начальник ансамбля — художественный руководитель, заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк считает, что удаленная работа обострила у артистов чувство ответственности.

«Когда записываешь одного себя и по много раз слушаешь перед отправкой, можно многое проанализировать, — объясняет он. — Это возможность глубоко проработать ошибки, усовершенствовать свой уровень исполнения, отточить индивидуальное мастерство. Поэтому мы не теряли время, а по-другому его использовали, поработали лично с каждым. Потом, когда мы встретимся вживую, применим новый опыт в ежедневной работе и вынесем лучший результат на сцену».

В домашних условиях все Александровцы учат партии новых произведений, поддерживают вокальную и танцевальную форму, чтобы на выходе из карантина как можно скорее подготовить новые постановки.

«Любые пандемии вещь проходящая, — рассуждает главный хормейстер Ансамбля Сергей Соколов. — А когда мы выйдем на работу, нам надо не с чистого листа начинать, а иметь заделы.

С официального объявления о завершении в стране вынужденных каникул Ансамбль начинает небольшими группами и с соблюдением всех мер безопасности возвращаться к репетициям в залах. Первыми в стены концертного зала вернулись солисты, малыми группами собирается хор и оркестр, готовятся к долгожданной работе в зале и танцоры, — все это время они тоже разучивали танцевальные номера в комнатах квартир и коридорах.

Согласно плану по снятию карантинных мер, массовые и зрелищные мероприятия будут разрешены в последнюю очередь, но Ансамбль Александрова обещает не оставить зрителей без новых композиций и транслировать свое творчество через Интернет и социальные сети.