Доктор Комаровский назвал главное условие прекращения распространения COVID-19

Москва, 15 мая. Известный детский врач Евгений Комаровский заявил, что коронавирусная инфекция нового типа прекратит распространяться после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет.

«Если в популяции людей 95% устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Потому что, по теории вероятностей, если только один из 20 может стать источником инфекции и передать его дальше», — написал Комаровский в своем профиле в Instagram.

Доктор Комаровский назвал главное условия превращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, должен появиться коллективный иммунитет. Он, как заметил Комаровский, к любому вирусу вырабатывается рано или поздно у большинства населения. Евгений Комаровский пояснил, что он появляется у человека, который переболел или сделал прививку.

Ранее доктор Комаровский рассказал, что заразиться коронавирусом от человека, у которого симптомы заболевания слабо выражены, можно при очень тесном контакте. Он заметил, что есть прямая связь между интенсивностью симптомов и тем, насколько активно носитель вируса распространяет его.

Власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 во всем мире. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна рано или поздно поборет эпидемию коронавируса, но развитие первичного звена здравоохранения должно быть продолжено.