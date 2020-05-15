Архивное фото Жанны Фриске растрогало фанатов до слез

Москва, 15 мая. Наталья Фриске до сих пор тяжело переживает смерть родной сестры. Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок, на котором она запечатлена вместе с Жанной. На фотографии Жанна и Наталья стоят в обнимку на одной из улиц Майами.

«Не хватает тебя», — подписала снимок Наталья.

Снимок до слез растрогал пользователей Сети. Многие подписчики признались, что они до сих пор переживают из-за смерти Жанны Фриске.

«Время летит. Но оно не лечит. Просто притупляется боль», — отмечает nails.olga.

«И мне не хватает ее доброты и искренности», — пишет zaikasikoevazaikasikoeva.

«Как жалко что ее больше не хватать но она у нас в сердцах», — отмечает ardasheva.lyud.

«Очень люблю, помним и скорбим», — пишет yulisshcherbakova.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года певица скончалась из-за остановки сердца.