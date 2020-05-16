Россия знает, как поступить. Владимир Винников о скатывании США к войне с Китаем

Как известно, надежда умирает последней. Вот и сейчас хочется — очень хочется! — надеяться на лучшее. Но события в мире развиваются таким образом, что уже всерьез вырисовывается перспектива выхода из кризиса не через коронавирусную пандемию, а, как всегда бывало в истории человечества, через масштабную войну.

Конечно, 45-й президент США Дональд Трамп — известный шоумен, слова которого ни в коем случае нельзя воспринимать напрямую, без учета целого комплекса привходящих обстоятельств. Но и думать, будто он «несет пургу», то есть говорит, что хочет и когда хочет, — тоже не стоит.

Поэтому, когда вечером 14 мая Трамп упомянул о принципиальной возможности полного разрыва отношений между Вашингтоном и Пекином, это не было ни случайной оговоркой, ни шуткой в стиле незабвенного Рональда Рейгана, когда тот сообщил, что отдал приказ нанести ракетно-ядерный удар по Советскому Союзу.

Это был сигнал о том, что США готовы воевать против Китая, чтобы остановить прорыв «Красного дракона» к глобальному лидерству в XXI веке. Уже третий сигнал, если первым считать одновременный вывод в открытое море шести авианосных ударных групп, а вторым — заявление того же Трампа о необходимости перехода американских банков к отрицательным процентным ставкам по депозитным счетам.

Можно называть это блефом, шантажом, за которым ничего серьезного не стоит, а потому, мол, и беспокоиться не о чем. Не Трамп ли грозил стереть лидера КНДР Ким Чен Ына с лица земли при помощи тех же авианосцев, а потом, словно ни в чем не бывало, жал ему руку на демаркационной линии на 38-й параллели? И не Трамп ли вел громкую кампанию по международному признанию Хуана Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы?

Все это, несомненно, так, но не надо забывать про традиции американской политики, где на первом месте всегда стоят деньги. Как, впрочем, и на втором, и на третьем, и на всех остальных… Нынешний случай с КНР — не исключение. Американцы, судя по всему, решили немного пограбить своих китайских друзей, поэтому сейчас активно приучают себя и весь мир к мысли, что так и надо, так и должно быть.

Их претензии по поводу якобы «неправильного» и «безответственного» поведения Китая в деле противодействия коронавирусной инфекции, попытки возложить на официальный Пекин вину в «смерти десятков тысяч американцев», за что теперь тот «должен заплатить», — явно выходят за пределы приемлемого в практике международных отношений. И нет никаких сомнений в том, что если Китай захочет «пройти мимо», никак не реагируя на все угрозы подобного рода, ему просто не дадут этого сделать.

Опять же, вариантов различных провокаций с этой целью в арсенале американской внешней политики — превеликое множество: от взрыва броненосца «Мэн» в порту Гаваны перед началом американо-испанской войны 1898 года и Перл-Харбора до инцидента в Тонкинском заливе и «событий 9/11».

США сейчас не просто обвиняют Китай в «информационной непрозрачности» — в Конгресс уже внесен законопроект, грозящий Поднебесной многотриллионными санкциями, если в Вашингтоне не получат от Пекина в течение 60 дней «полного отчета» по всем вопросам, связанным с COVID-19.

Вы спросите, кто же будет определять «полноту» этого отчета, если китайцы даже примут американский ультиматум, допустят представителей США, в том числе под флагом международных организаций, на свои секретные объекты, освободят гонконгских и прочих сепаратистов, и так далее? Само собой разумеется — в единоличном порядке американская сторона, в свою очередь, игнорирующая официальные запросы КНР по той же проблеме...

Так что шантаж шантажом, блеф блефом, но играть с огнем никогда, нигде и никому не рекомендуется. Потому что всегда есть риск спонтанного выхода ситуации из-под контроля. Даже в цирке иногда бывает: во время «смертельного трюка» то лонжа воздушного акробата порвется, то лев дрессировщика не вовремя чихнет.

Международная политика — тоже своего рода цирк, только скорее не в современном, а в древнеримском его понимании: где на арене шли гонки колесниц, бои гладиаторов и казни первых христиан. Да еще и цирк «перевернутый»: участниками представления вступает весь мир, а зрителями — только сравнительно небольшая группа «избранных».

Причем же здесь упомянутые выше отрицательные ставки по депозитам? Они при том, что игры и войны — достаточно дорогое удовольствие, которое надо за чей-то счет финансировать. И в данной ситуации такие ставки будут выступать аналогом «военного налога»: тот, кто его заплатит глобальной банковской системе, гарантированно лишится части своего состояния, но тот, кто платить откажется, — рискует потерять все.

А раз перечисленные выше факторы сейчас присутствуют все вместе и одновременно, то вероятность срыва американо-китайского конфликтного потенциала в сугубо военную плоскость уже сильно отличается от нуля.

Вопрос тут только в том, как на это должна реагировать и как будет реагировать Россия. Нет сомнений в том, что различные варианты сценариев по данному поводу уже давно отработаны, и ни один из них не окажется неожиданным — Россия знает, как поступить.

Пока же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров демонстрирует нарочитое спокойствие, сообщая «городу и миру», что Россия остается на стороне здравого смысла и справедливости, не признавая бездоказательных обвинений, которые последние годы постоянно выдвигались против нашей страны, и призывая все страны мира сосредоточиться не на выявлении «правых» и «виноватых», а на выходе из пандемии COVID-19 и совместной работе по преодолению связанного с ней финансово-экономического кризиса.