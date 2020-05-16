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Россия знает, как поступить. Владимир Винников о скатывании США к войне с Китаем

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Эксперты:

Россия знает, как поступить. Владимир Винников о скатывании США к войне с Китаем

Как известно, надежда умирает последней. Вот и сейчас хочется — очень хочется! — надеяться на лучшее. Но события в мире развиваются таким образом, что уже всерьез вырисовывается перспектива выхода из кризиса не через коронавирусную пандемию, а, как всегда бывало в истории человечества, через масштабную войну. 

Конечно, 45-й президент США Дональд Трамп — известный шоумен, слова которого ни в коем случае нельзя воспринимать напрямую, без учета целого комплекса привходящих обстоятельств. Но и думать, будто он «несет пургу», то есть говорит, что хочет и когда хочет, — тоже не стоит. 

Поэтому, когда вечером 14 мая Трамп упомянул о принципиальной возможности полного разрыва отношений между Вашингтоном и Пекином, это не было ни случайной оговоркой, ни шуткой в стиле незабвенного Рональда Рейгана, когда тот сообщил, что отдал приказ нанести ракетно-ядерный удар по Советскому Союзу.

Это был сигнал о том, что США готовы воевать против Китая, чтобы остановить прорыв «Красного дракона» к глобальному лидерству в XXI веке. Уже третий сигнал, если первым считать одновременный вывод в открытое море шести авианосных ударных групп, а вторым — заявление того же Трампа о необходимости перехода американских банков к отрицательным процентным ставкам по депозитным счетам. 

Можно называть это блефом, шантажом, за которым ничего серьезного не стоит, а потому, мол, и беспокоиться не о чем. Не Трамп ли грозил стереть лидера КНДР Ким Чен Ына с лица земли при помощи тех же авианосцев, а потом, словно ни в чем не бывало, жал ему руку на демаркационной линии на 38-й параллели? И не Трамп ли вел громкую кампанию по международному признанию Хуана Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы? 

Россия знает, как поступить. Владимир Винников о скатывании США к войне с Китаем

Все это, несомненно, так, но не надо забывать про традиции американской политики, где на первом месте всегда стоят деньги. Как, впрочем, и на втором, и на третьем, и на всех остальных… Нынешний случай с КНР — не исключение. Американцы, судя по всему, решили немного пограбить своих китайских друзей, поэтому сейчас активно приучают себя и весь мир к мысли, что так и надо, так и должно быть.

Их претензии по поводу якобы «неправильного» и «безответственного» поведения Китая в деле противодействия коронавирусной инфекции, попытки возложить на официальный Пекин вину в «смерти десятков тысяч американцев», за что теперь тот «должен заплатить», — явно выходят за пределы приемлемого в практике международных отношений. И нет никаких сомнений в том, что если Китай захочет «пройти мимо», никак не реагируя на все угрозы подобного рода, ему просто не дадут этого сделать. 

Опять же, вариантов различных провокаций с этой целью в арсенале американской внешней политики — превеликое множество: от взрыва броненосца «Мэн» в порту Гаваны перед началом американо-испанской войны 1898 года и Перл-Харбора до инцидента в Тонкинском заливе и «событий 9/11».

США сейчас не просто обвиняют Китай в «информационной непрозрачности» — в Конгресс уже внесен законопроект, грозящий Поднебесной многотриллионными санкциями, если в Вашингтоне не получат от Пекина в течение 60 дней «полного отчета» по всем вопросам, связанным с COVID-19. 

Россия знает, как поступить. Владимир Винников о скатывании США к войне с Китаем

Вы спросите, кто же будет определять «полноту» этого отчета, если китайцы даже примут американский ультиматум, допустят представителей США, в том числе под флагом международных организаций, на свои секретные объекты, освободят гонконгских и прочих сепаратистов, и так далее? Само собой разумеется — в единоличном порядке американская сторона, в свою очередь, игнорирующая официальные запросы КНР по той же проблеме... 

Так что шантаж шантажом, блеф блефом, но играть с огнем никогда, нигде и никому не рекомендуется. Потому что всегда есть риск спонтанного выхода ситуации из-под контроля. Даже в цирке иногда бывает: во время «смертельного трюка» то лонжа воздушного акробата порвется, то лев дрессировщика не вовремя чихнет. 

Международная политика — тоже своего рода цирк, только скорее не в современном, а в древнеримском его понимании: где на арене шли гонки колесниц, бои гладиаторов и казни первых христиан. Да еще и цирк «перевернутый»: участниками представления вступает весь мир, а зрителями — только сравнительно небольшая группа «избранных».

Причем же здесь упомянутые выше отрицательные ставки по депозитам? Они при том, что игры и войны — достаточно дорогое удовольствие, которое надо за чей-то счет финансировать. И в данной ситуации такие ставки будут выступать аналогом «военного налога»: тот, кто его заплатит глобальной банковской системе, гарантированно лишится части своего состояния, но тот, кто платить откажется, — рискует потерять все. 

А раз перечисленные выше факторы сейчас присутствуют все вместе и одновременно, то вероятность срыва американо-китайского конфликтного потенциала в сугубо военную плоскость уже сильно отличается от нуля.

Россия знает, как поступить. Владимир Винников о скатывании США к войне с Китаем

Вопрос тут только в том, как на это должна реагировать и как будет реагировать Россия. Нет сомнений в том, что различные варианты сценариев по данному поводу уже давно отработаны, и ни один из них не окажется неожиданным — Россия знает, как поступить. 

Пока же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров демонстрирует нарочитое спокойствие, сообщая «городу и миру», что Россия остается на стороне здравого смысла и справедливости, не признавая бездоказательных обвинений, которые последние годы постоянно выдвигались против нашей страны, и призывая все страны мира сосредоточиться не на выявлении «правых» и «виноватых», а на выходе из пандемии COVID-19 и совместной работе по преодолению связанного с ней финансово-экономического кризиса.

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