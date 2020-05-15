الأعمال العسكرية لا تمنع الأسد من إعادة بناء البلاد

كشف الخبير الروسي يوري سامونكين في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية كيف استطاع الرئيس السوري بشار الأسد إعادة إعمار سوريا في فترة قصيرة.

مدينة خان شيخون المحررة

افتتحت مراكز خدمة المواطنين العام الماضي في مدينة خان شيخون المحررة من الإرهاب.

قال القائم بأعمال محافظ محافظة إدلب، محمد فادي السعدون، إنه بعد ترميم المدينة، تم افتتاح مجلس المدينة، وإدارات الكهرباء وإمدادات المياه، وكذلك فرع لحزب البعث الحاكم. وأشار إلى أن افتتاح هذه المراكز يعد خطوة مهمة نحو عودة عدد أكبر من العائلات النازحة من المدينة بسبب أعمال الإرهابيين بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة لسكانها.

وأشار السعدون إلى خطط افتتاح مجمع حكومي في خان شيخون يضم كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تلعب دورا هاما في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال إنه سيتم افتتاح مخبز قريبا، وتم ترميم مدرستين مؤخرا. سيتم إعداد مؤسسات تعليمية أخرى بداية العام الدراسي المقبل.

إعادة إعمار الأراضي السورية

حرر الجيش العربي السوري وفي وقت سابق مدن معرة النعمان وخان شيخون ومدن أخرى من المسلحين. في هذه المدن تم تقييم الضرر الناجم عن الإرهابيين. وخصصت السلطات السورية 200 مليون ليرة سورية (28.3 مليون روبل) لترميم التيار الكهربائي لخان شيخون. ومن المقرر استخدام هذه الأموال لإصلاح الخطوط الكهربائية.

أعلن بشار الأسد بأن السوريين لديهم القوة الكافية لإعادة بناء البلاد. في رأيه، إذا كانت هناك حاجة إلى المال، فإن سوريا ستقترضها من "أصدقائها - سوريون يعيشون في الخارج" ، أو "من الخزينة". إن الرئيس السوري ليس قلقا من هذا ولا يعتبر نقص المال مشكلة لاستعادة سوريا.

وعلى الرغم من العقوبات، تمكنت الحكومة السورية من تطوير الأراضي المحررة. بدأ افتتاح المؤسسات المغلاقة ، ويجري إحياء المؤسسات الاجتماعية ، وإعادة بناء المعالم الثقافية.

موقف سوريا السيادي

قال المحلل السياسي يوري سامونكين لوكالة الأنباء الفيدرالية الروسية كيف استطاع بشار الأسد استعادة سوريا في فترة قصيرة.

يعتقد الخبير أن الأزمة السورية معقدة للغاية في طبيعتها، ولكن بفضل دعم الدول الاخرى، سيتمكن بشار الأسد من إعادة إعمار سوريا بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا في الأصل.

يعتقد سامونكين "يوجد لدى سوريا حلفاء - روسيا وإيران، ليسا فقط بالكلمات ولكن بالأفعال. منذ وقت ليس ببعيد، أعربت العديد من الدول الأخرى عن دعمها لسلطات دمشق. إن موقف الرئيس يحظى بشعبية بين الناس ولا بديل عن الرئيس السوري. إن الموقف السيادي لسوريا يمنع ليس فقط العمليات العسكرية، ولكن أيضا انتشار فيروس كورونا. وهذا يشير إلى دعم الدولة القوي للحكومة السورية".

بشار الأسد سيفوز في الانتخابات

وفقا للعالم السياسي، في الوقت الحالي في سوريا لا يوجد سوى 10-15 ٪ من المشاكل التي لم يتم حلها. إذا أجريت الانتخابات الرئاسية السورية في المستقبل القريب، فإن بشار الأسد سيفوز بشكل ساحق.

وأضاف الخبير "لديه شخصية قوية وبفضل هذا وقف أمام الغرب. الوضع مع الإرهابيين لا يزال هناك 10-15 ٪ من المشاكل التي لم تحل. ولا تنسوا، على الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من أراضي سوريا، ما زلنا نلاحظ وجود مرتزقة "Blackwater"، بعض "معسكرات الموت". أيضا نرى موقف الأكراد الذين يرتبون الألعاب مع الإرهابيين ، وموقف تركيا التي لا تسمح ببساطة بتحرير باقي أراضي سوريا".

الأسد سياسي وقائد قوي

لن يحتاج الزعيم السوري إلى الكثير من الوقت لإعادة بناء البلاد. على الرغم من حقيقة أن هناك حربا الآن في الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد قاد بلاده بنجاح إلى استعادة كامل الأمن والأمن للشعب السوري.

وختم العالم السياسي حديثة "الزعيم السوري في عمله لا يأخذ في الاعتبار الدوافع الأنانية والمصالح الشخصية. يتحرك وفقا لمصالح شعبه. هو السياسي الذي يدعو إلى تحسين العلاقات مع الدول الأخرى. إن اختيار الشعب واضح - سياسي قوي ، زعيم قوي. لا يخشى العدوان الغربي ولا يرتكب الأخطاء التي ارتكبها قادة الدول الأخرى".