Героически погибший в Сирии летчик Филипов стал для россиян героем нового времени

В Сирии в память о российском летчике Романе Филипове, который погиб, сражаясь с боевиками в провинции Идлиб в 2018 году, установили мемориальную доску.

Российский летчик Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в неравном бою с боевиками террористических группировок недалеко от города Саракиб в сирийской провинции Идлиб. О том, как борющиеся с терроризмом российские военные становятся новыми героями, — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Подвиг в Идлибе

Штурмовик Су-25, на котором майор Филипов облетал Идлибскую зону деэскалации, 3 февраля 2018 года был атакован из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Летчик до последнего пытался держать управление над воздушным судном. Также Филипов успел доложить об атаке сослуживцам, после чего катапультировался. На земле российский летчик вступил в неравный бой с террористами. Когда боевики подобрались близко, он достал гранату и со словами «это вам за пацанов» подорвал себя.

В начале этого года в провинции Идлиб нашли место гибели героически погибшего российского военного. Поиск был затруднен из-за сложного рельефа местности, а также из-за того, что место гибели Героя России было занято боевиками террористических группировок. Однако найти место помогло видео последнего боя Филипова, сделанное боевиками, рассчитывавшими пленить россиянина. Именно эти кадры запечатлели знаменитые последние слова майора. Стоп-кадры видео сверялись с освобожденной от террористов местностью, пока не было найдено то самое место.

Память о Филипове

Тело погибшего россиянина удалось вернуть на родину благодаря усилиям российской военной разведки и турецких сил. Руководство российского Минобороны простилось с летчиком, отдавшим свою жизнь в борьбе с терроризмом. Прощание прошло на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» в присутствии главы военного ведомства Сергея Шойгу, его заместителя Николая Панкова и других российских военачальников.

С прощальной речью выступил экс-главнокомандующий ВВС России генерал армии Владимир Михайлов, заявив, что подвиг майора Филипова потряс людей не только в России, но и за ее пределами. Кроме того, на церемонии в Кремле президент РФ Владимир Путин передал родным Романа Филипова присвоенную ему посмертно Золотую звезду Героя России.

«Техника, оружие появятся и у других стран. У нас это уже есть, нас это не волнует. Главное не в этом. Главное в другом. В людях. Таких людей, как Роман Филипов, у них не будет никогда», — заявил тогда Путин.

У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Семья погибшего решила похоронить его в родном Воронеже.

В 2015-2016 и 2017-2018 годах в составе авиационной группы ВКС России Филипов принимал участие в военной операции против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии. За время своего пребывания в САР он совершил более 100 боевых вылетов. Являлся военным летчиком первого квалификационного разряда, в общей сложности налетал 1300 часов.

В июне 2018 года во Владивостоке появилась улица, названная в честь Филипова.

России нужны новые герои

Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с ФАН заметил, что образы героев-военных крайне важны для российского общества.

«Сейчас важно, чтобы герои, наши солдаты, которые воюют в Сирии с международным терроризмом, имели большую перспективу остаться в памяти не только нынешнего, но и последующего поколения. На мой взгляд, именно такие шаги по созданию памятников, формированию образа героев-военнослужащих, которые воюют в Сирии, очень важны для следующего поколения. Нам нужны герои современности. Есть большой запрос у общества. Конечно, власть должна реагировать на этот запрос и по достоинству оценивать людей, которые отдают свою жизнь, которые успешно руководят операциями по противодействию терроризму», — уверен собеседник ФАН.

Политолог считает, что российской молодежи нужны новые герои, так как на то существует потребность.

«Есть герои Великой Отечественной войны, но прошло уже 75 лет, а у молодежи существует постоянная потребность в героях, с которыми они бы могли сравнить себя, исходя из своего возраста. В данной ситуации, российские военные могли бы стать тем эталоном, тем примером для всей молодежи. Это нужно транслировать в школы, в высшие учебные заведения», — добавил эксперт.

Также Бредихин напомнил, что для россиян Сирия – не какая-то чужая территория. Он подчеркнул, что для России этот регион имеет немалое значение на протяжении сотен лет.

«Сирия для нас – не какая-то далекая территория. Это наши ближайшие подступы. Российские интересы в этом регионе были не только в этом веке, но и многие века назад. Российская империя всегда была заинтересована в этом регионе. Например, на территории Сирии, на востоке, было основано в годы Первой мировой войны казачье войско. Это не далекий регион, соответственно и память о людях, которые воюют на этих фронтах должна быть увековечена и должна быть сохранена и у нынешнего и у последующих поколений», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.