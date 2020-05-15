Внучка Федосеевой-Шукшиной отказывается возвращать квартиру в Финляндии

Москва, 15 мая. Внучка 81-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна до сих пор не оформила документы на двухкомнатную квартиру в Финляндии в пользу своей бабушки. Об этом сообщила адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

По ее словам, Анна Шукшина затягивает передачу имущества, сославшись на проявление симптомов коронавирусной инфекции.

«Мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем ответных действий. В адрес Анны, разумеется, направлены все договора — предварительно все документы ее устраивают. Но от подписания она пока воздержалась из-за коронавируса», — пояснила Вербицкая-Линник корреспонденту Kp.ru.

Ранее Анна Шукшина пообещала в эфире шоу на федеральном телеканале своей звездной родственнице вернуть двухкомнатную квартиру в Финляндии, которую актрисе подарила местная бизнес-леди Вера Рейникайнен.

«Отдай мне, пожалуйста, Финляндию. Я очень люблю эту квартиру, я с удовольствием туда приезжаю на неделю или две, на месяц. Будешь ко мне в гости приезжать», — попросила актриса свою внучку.

Другой спор Федосеевой-Шукшиной связан с ее «двушкой» в Новой Москве, которую она подарила своему супругу Бари Алибасову. Актриса утверждает, что не понимала, какой документ подписывала, однако сторона Алибасова намерена опровергнуть это заявление, передает телеканал «360».