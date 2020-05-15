Карантинная закупка. МО Коломяги, Санкт-Петербург. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Наша съемочная группа для проверки магазинов выбрала сегодня муниципальный округ Коломяги на севере Петербурга.

Коломяги — самое тихое и уютное муниципальное образование в составе Приморского района города.

Узнаем, какая обстановка здесь с продуктами и ценами на них в это непростое время.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: