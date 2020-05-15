Медвежата попали в фотоловушку нацпарка в Приморье. ФАН-ТВ

В национальном парке Приморского края действует крупнейшая сеть фотомониторинга за дикими животными.

Семья бурых медведей из национального парка «Земля Леопарда» в Приморье попала на видео. Животных сняли фотоловушки — видеокамеры, которые установлены специально, чтобы следить за дикими животными.

Кадры опубликовал сам нацпарк. На видео: медведица и два медвежонка. Стоя на задних лапах, они почесывают спины о ствол дерева в то время, как их мать бродит рядом. Затем любознательные медвежата заметили фотоловушку и попробовали ее на вкус, несколько раз ударили лапами. Но уничтожить запись малышам не удалось. Камера устояла и продолжила снимать, хоть и с другого ракурса.

Всего в нацпарке «Земля Леопарда» действуют больше 400 фотоловушек — это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России.

Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом.