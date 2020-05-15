Джабаров назвал «дикой» мысль о возвращении выездных виз в России

Свобода передвижений российских граждан гарантирована конституцией и не может быть ограничена, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал интервью главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором тот высказался против введения выездных виз для россиян из-за пандемии коронавируса. Министр иностранных дел отметил, что не может представить себе ситуации, при которой данная идея может серьезно обсуждаться на официальном уровне, однако признал право некоторых людей «потосковать по Советскому Союзу».

«Не думаю, что следует возвращаться к данной практике, — считает Джабаров. — У нас люди привыкли при желании свободно выезжать из страны — и, если у них нет никаких долгов и проблем с законом, они имеют полное право это делать».

Сенатор сказал, что понимает, почему эта тема вновь показалась актуальной: когда развивалась коронавирусная инфекция, государством было принято решение по ограничению выезда граждан за рубеж с тем, чтобы оградить их от страшной опасности — и теперь некоторым кажется хорошей идеей так все и оставить, позволяя людям совершать заграничные поездки по специальным разрешениям.

«Из-за таких временных вещей вроде эпидемии не стоит возвращаться к архаичным практикам, — убежден парламентарий. — К тому же, это создаст кучу проблем нашим гражданам: им снова придется стоять в очередях и отбивать пороги в различных бюрократических структурах — и все для того, чтобы поехать на лечение, отдых или к родственникам. В советские времена для подобных целей существовали целые комиссии при горкомах коммунистической партии, которые десять раз проверяли человека на предмет благонадежности просто ради туристической поездки в Болгарию — а про капиталистические страны я вообще молчу. Уверен, для молодого поколения это звучит дико».

Собеседник ФАН убежден, что в этом отношении Россия ушла от Советского Союза очень далеко — и что даже старшее поколение «тоскующих по СССР» не хотело бы возвращения именно этого аспекта общественной жизни.

«Конечно, есть еще и «секретоносители»: сотрудники спецслужб, военные и так далее. Это, разумеется, совсем другое дело. Однако эти люди осознанно шли на ограничения, сами принесли в жертву свое право на свободное перемещение, когда отдали себя на служение Родине. Но и это не навсегда: через пять лет им открывают выезд, и они, как и все остальные граждане, могут ездить куда угодно», — сказал Джабаров.

Сенатор не согласился с расхожим убеждением о том, что введение выездных виз позволит избежать так называемой «утечки мозгов» — по мнению парламентария, может стать только хуже.