Екатеринбург, 15 мая. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию может состояться летом, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Условием для этого, по его словам, должно быть снижение заболеваемости коронавирусом, поэтому итоговая дата пока не назначена.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и предложил внести поправки в конституцию. Тогда же глава государства подчеркнул, что решение по всему пакету предлагаемых изменений должно приниматься населением России.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, но в конце марта Путин в ходе обращения к нации сообщил, что оно будет перенесено из-за эпидемии коронавируса. При этом президент подчеркнул, что голосование обязательно состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

12 мая лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «снять тему» голосования по поправкам. По его словам, из-за пандемии коронавируса во многих регионах РФ до конца текущего года в той или иной форме сохранятся разные ограничения. Он отметил, что все законные процедуры для внесения изменений в основной закон страны уже были соблюдены.

В Кремле идею Жириновского отменить голосование по поправкам к Конституции РФ не поддержали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что «на этот счет есть однозначная позиция президента».

Ранее Песков заявлял журналистам, что голосование по поправкам в конституцию не является «простой формальностью», и «если люди посчитают, что принятие поправок является нецелесообразным, то так и произойдет».