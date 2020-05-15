Бари Алибасов подал жалобу на отказ суда по иску к производителю «Крота»

Москва, 15 мая. Второй кассационный суд Москвы принял кассационную жалобу продюсера Бари Алибасова по делу против производителя «Крота», сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Алибасов обратился в суд после отказа Мосгорсуда признавать законным иск на 100 миллионов рублей к производителю «Крота».

«В суд поступила кассационная жалоба Алибасова», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

В начале года апелляция признала законным решение Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении иска, подданного Алибасовым к производителю «Крота» и к компании «Ашан», отметил Infox.ru.

Напомним, в начале лета прошлого года музыкальный продюсер был госпитализирован с пищевым отравлением. По словам артиста, он перепутал бутылки и выпил жидкость для очистки труб «Крот». Некоторое время основатель «На-На» находился в больнице, у него были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, указал «Царьград».

Алибасов решил не оставлять этот инцидент без судебного разбирательства. Он подал иск к производителю «Крота» и сети магазинов «Ашан». Музыкальный продюсер оценил ущерб, нанесенный ему, в 100 миллионов рублей.