Соседов раскритиковал запевшую после больницы Бабкину

Москва, 15 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов не оценил вокальные способности российской исполнительницы Надежды Бабкиной после пневмонии.

В Сети появился ролик, на котором народная артистка исполняет песню «День Победы», видео буквально взорвало Интернет. Многие поклонники решили, что Бабкина или не выздоровела, или последствия болезни дали осложнения на мозг.

«Лещенко, видимо, не просто заразил ее, но покусал», «Глаза таращит так, как будто клизму в Коммунарке забыли вытащить», «Вместе с Бариком «Крота» хлебнула явно», — язвительно пишут комментаторы под видео с Бабкиной.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов разнес в пух и прах Надежду Бабкину, назвав ее поведение «придурковатостью, провокацией и бравадой».

«А где чистое пение? Она захотела всех нас поставить в тупик. Смотреть на это не вполне приятно, но именно к такому эффекту она и стремилась. Вот видно, что она кайфует от всего этого. От своей дури», — заметил Соседов.

Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус в начале апреля, диагноз не подтвердился. У нее диагностировали пневмонию. Сейчас артистка чувствует себя хорошо. По признанию самой певицы, болезнь поразила 80% ее легких. Переболевшая пневмонией народная артистка могла попасть в больницу после проведения тотальной дезинфекции дома, считает петербургский доктор, профессор Николай Косенков.