Немецкий депутат указал на роль США в решении по «Северному потоку — 2»

Берлин, 15 мая. Решение Федерального сетевого агентства Германии в освобождении газопровода «Северный поток — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза было принято в интересах США. Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить «Северный поток — 2» от правил новой газовой директивы ЕС. В ведомстве утверждают, что выведение «Северного потока — 2» из-под новых правил связано с тем, что газопровод не был введен в эксплуатацию до 23 мая.

По его словам, США сыграли ключевую роль в принятии данного решения. При этом отказ в освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы ЕС приведет к росту цен на топливо для европейских потребителей.

«Таким образом, Федеральное сетевое агентство и правительство Германии несут ответственность за то, что потребители газа в Европе засунут руки глубже в карманы, чтобы оплатить это», — заявил Котре.

Стоит отметить, что новая директива ЕС предполагает распространение действия энергетического законодательства Евросоюза на газопроводы, направленные в европейские страны из третьих государств. Согласно директиве, у «Северного потока — 2» должен быть независимый от «Газпрома» оператор. При этом независимые европейские поставщики должны иметь доступ к 50% мощности «Северного потока — 2».

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских государств выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.