Ургант поразил подписчиков сходством со старшей дочерью Ниной

Москва, 15 мая. Телеведущий Иван Ургант опубликовал фото своей старшей дочери Нины, поздравив девочку с 12-летием.

Подписчики в многочисленных комментариях засыпали Нину комментариями. Многие отметили сходство отца и дочери.

«Папина копия», «Мини-Иван», — написали пользователи.

Некоторым показалось, что девочка выглядит гораздо старше своих лет. Так, одна из фолловеров призналась, что, если бы не подпись к фото, она подумала бы, что Нине 19 лет. С ней согласилось еще несколько участниц обсуждения.

«Так взросло выглядит…», «Моей 12 будет, дите по сравнению с Ниной. Я думала, ей лет 15-16», «На фото все 19», — заявили они.

По мнению одного из юзеров, все дело в интеллекте: он «проявляется на лице».

Отметим, что у Урганта есть еще одна дочь Валерия. Ей в сентябре исполнилось 4 года. Их мать Наталья Кикнадзе до брака с Иваном родила двоих детей: Эрику (ей 19 лет) и Нико (22 года). Их Ургант тоже считает родными.

Нину назвали в честь знаменитой бабушки Ивана — актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант. Она исполнила более 50 ролей в разных кинокартинах. Широкую известность ей принесли роли в комедии «Укротительница тигров», драме «Шинель», фильмам «Осторожно, бабушка!», «Вступление», мелодраме «Белорусский вокзал», ленте «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», комедии «Русские деньги».