Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Сирийский наемник рассказал о причине своих страхов перед турецкими кураторами

43
0 Оставить комментарий

Сирийский наемник рассказал о причине своих страхов перед турецкими кураторами

В ходе интервью сирийский наемник, сражающийся в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), признался, что боится турок и переживает за свою семью. Об этом пишет итальянское издание Speciale Libia.

Как сообщают итальянские журналисты, с 25-летним Али связаться было непросто, так как в зоне боевых действий он не имеет доступа к Интернету, а когда парень в Сети, он осторожничает, опасаясь прослушки.

«Турки контролируют связь, они контролируют все! Если они найдут нас, то заберут мой телефон. Турки не заботятся о нас. Они делают ужасные вещи. Когда мы поняли, что нас не отпустят домой, некоторые из нас прекратили сражаться. Мы стали скорее мертвым грузом, чем помощью Сарраджу и Турции. Некоторые из моих товарищей, которые приехали в Ливию со мной три месяца назад, уехали. Они сказали, что пытались отправиться в Европу по морю, но туркам все равно — они не заботятся о том, что мы делаем. Если мы там или мы едем в Италию, то это то же самое. Так было с самого начала», — признается боевик.

При этом на обычного террориста Али не похож — у него детские черты лица, а мотивы поехать в Ливию были продиктованы не идеологией, а огромной нуждой в деньгах. По словам сирийца, он испытывает отвращение по отношению к насилию над гражданским населением на КПП, хотя такие приказы не раз поступали к нему лично и его группе. И когда три месяца спустя он захотел вернуться домой, турецкие кураторы отказали боевику.

Сирийский наемник рассказал о причине своих страхов перед турецкими кураторами

«Это не моя страна, это не мой народ, но как мусульманин, видеть определенные вещи для меня недопустимо. Особенно сейчас, во время Рамадана. Они (турки — Прим. ФАН) унижают людей, оскорбляют их, особенно девушек. Однажды один из турок, входя в дом, нашел женщину и изнасиловал ее», — рассказывает Али.

Сириец вспомнил, как его завербовал боец из группировки «Джейш аль-Ватани». В то время он выполнял административную работу в качестве добровольца, и благодаря армейскому опыту его было легко принять в ряды наемников. По словам Али, он стремился в Ливию не столько из-за денег, сколько из-за перспективы получить турецкое гражданство, которое ему обещали.

«Я больше не верю в это, но я пришел сюда для того. Я хочу турецкое гражданство, чтобы у меня была новая жизнь, но я не думаю, что они дадут его мне. Другие из моих товарищей, которые погибли — Бог смилостивился над ними, но они не имели этого», — утверждает сирийский наемник.

Он подписал шестимесячный контракт и получил аванс за три месяца, который целиком отдал своей семье перед отъездом.

«Я боюсь за свою семью в Сирии. Когда они (турецкие вербовщики — Прим. ФАН) взяли меня, мне пришлось написать, как зовут моих родителей и братьев. Моя мама даже не хотела, чтобы я уходил (из отрядов наемников — Прим. ФАН), поэтому я не убегаю. Боюсь, с ними что-нибудь случится», — рассказывает сириец.

Сирийский наемник рассказал о причине своих страхов перед турецкими кураторами

Он добавил, что перед отправкой на самолете в Ливию пробыл две недели в военном лагере в Турции и прошел обучение. Однако где именно находился этот лагерь, Али не помнит — указал только факт присутствия там турецких солдат и переводчиков из Сирии, которые были выходцами из «Дивизии Султан Мурад».

Жизнь родственников не была единственным, за что приходилось беспокоиться наемнику, учитывая рост инфицированных COVID-19 в Турции.

«Многие из нас болели и болеют сейчас — даже те, кто уехал в Италию или в Европу. Мы не знаем, вирус это или нет, потому что нас никто не проверяет. Турки сказали нам, что если мы болеем, то хорошо. Потому что тот, кто выживет, лучше понимает поле битвы», — заключил сирийский боевик.

Напомним, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари неоднократно заявлял, что все случаи заражения коронавирусом в Ливии — привозные. Это подтверждается прекращением транспортного сообщения соседствующих с Триполи и Мисуратой городов, так как это основные «пункты приема» боевиков, и, как следствие, очаги распространения инфекции.

Новости партнеров

Новости партнеров