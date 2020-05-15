Сирийский наемник рассказал о причине своих страхов перед турецкими кураторами

В ходе интервью сирийский наемник, сражающийся в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), признался, что боится турок и переживает за свою семью. Об этом пишет итальянское издание Speciale Libia.

Как сообщают итальянские журналисты, с 25-летним Али связаться было непросто, так как в зоне боевых действий он не имеет доступа к Интернету, а когда парень в Сети, он осторожничает, опасаясь прослушки.

«Турки контролируют связь, они контролируют все! Если они найдут нас, то заберут мой телефон. Турки не заботятся о нас. Они делают ужасные вещи. Когда мы поняли, что нас не отпустят домой, некоторые из нас прекратили сражаться. Мы стали скорее мертвым грузом, чем помощью Сарраджу и Турции. Некоторые из моих товарищей, которые приехали в Ливию со мной три месяца назад, уехали. Они сказали, что пытались отправиться в Европу по морю, но туркам все равно — они не заботятся о том, что мы делаем. Если мы там или мы едем в Италию, то это то же самое. Так было с самого начала», — признается боевик.

При этом на обычного террориста Али не похож — у него детские черты лица, а мотивы поехать в Ливию были продиктованы не идеологией, а огромной нуждой в деньгах. По словам сирийца, он испытывает отвращение по отношению к насилию над гражданским населением на КПП, хотя такие приказы не раз поступали к нему лично и его группе. И когда три месяца спустя он захотел вернуться домой, турецкие кураторы отказали боевику.

«Это не моя страна, это не мой народ, но как мусульманин, видеть определенные вещи для меня недопустимо. Особенно сейчас, во время Рамадана. Они (турки — Прим. ФАН) унижают людей, оскорбляют их, особенно девушек. Однажды один из турок, входя в дом, нашел женщину и изнасиловал ее», — рассказывает Али.

Сириец вспомнил, как его завербовал боец из группировки «Джейш аль-Ватани». В то время он выполнял административную работу в качестве добровольца, и благодаря армейскому опыту его было легко принять в ряды наемников. По словам Али, он стремился в Ливию не столько из-за денег, сколько из-за перспективы получить турецкое гражданство, которое ему обещали.

«Я больше не верю в это, но я пришел сюда для того. Я хочу турецкое гражданство, чтобы у меня была новая жизнь, но я не думаю, что они дадут его мне. Другие из моих товарищей, которые погибли — Бог смилостивился над ними, но они не имели этого», — утверждает сирийский наемник.

Он подписал шестимесячный контракт и получил аванс за три месяца, который целиком отдал своей семье перед отъездом.

«Я боюсь за свою семью в Сирии. Когда они (турецкие вербовщики — Прим. ФАН) взяли меня, мне пришлось написать, как зовут моих родителей и братьев. Моя мама даже не хотела, чтобы я уходил (из отрядов наемников — Прим. ФАН), поэтому я не убегаю. Боюсь, с ними что-нибудь случится», — рассказывает сириец.

Он добавил, что перед отправкой на самолете в Ливию пробыл две недели в военном лагере в Турции и прошел обучение. Однако где именно находился этот лагерь, Али не помнит — указал только факт присутствия там турецких солдат и переводчиков из Сирии, которые были выходцами из «Дивизии Султан Мурад».

Жизнь родственников не была единственным, за что приходилось беспокоиться наемнику, учитывая рост инфицированных COVID-19 в Турции.

«Многие из нас болели и болеют сейчас — даже те, кто уехал в Италию или в Европу. Мы не знаем, вирус это или нет, потому что нас никто не проверяет. Турки сказали нам, что если мы болеем, то хорошо. Потому что тот, кто выживет, лучше понимает поле битвы», — заключил сирийский боевик.

Напомним, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари неоднократно заявлял, что все случаи заражения коронавирусом в Ливии — привозные. Это подтверждается прекращением транспортного сообщения соседствующих с Триполи и Мисуратой городов, так как это основные «пункты приема» боевиков, и, как следствие, очаги распространения инфекции.