Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 15 мая.

Решение о проходе катеров через Керченский пролив было принято «без учета мер безопасного использования войск». В Киеве подтвердили вину Порошенко в организации керченской провокации.

По словам председателя НРК, далеко не у всех есть деньги на покупку средств индивидуальной защиты. В России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, целью вторжения было его убийство. Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за военного вторжения в Венесуэлу.

Стоило ли Саудовской Аравии в этих условиях воевать с Россией, которая эту войну даже не заметила? Как Саудовская Аравия победила Россию в нефтяной войне, на которую РФ попросту не явилась.

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Идлибе. На месте гибели Героя России Романа Филипова в Сирии установлен мемориал.

Украинские дроны, сирийские самолеты и непонятные спутниковые карты. Что еще из фейков и фальсификаций использовала Панель экспертов ООН по Ливии, создавая свой доклад о присутствии ЧВК «Вагнер» в стране. Об этом читайте во второй части нашего разбора документа, переданного нашим источником из Reuters. ВТОРАЯ ЧАСТЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ОТ ФАН ПОКАЗАЛА ОТСУТСТВИЕ ПРОВЕРКИ ФАКТОВ В ДОКЛАДЕ ЭКСПЕРТОВ ООН.

Симоньян рассказала о преимуществах подхода к лечению коронавируса в России. Симоньян сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.

Визит Дмитрия Козака в Берлин вызвал беспокойство у бывшего министра Украины. Корнилов ответил Климкину, испугавшемуся визита Козака в Берлин.

В офисе президента Украины сообщили, что выборы в Донбассе пройдут только после получения Киевом контроля над границей. Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в конституции.

Гость церемонии похорон случайно снял на видео, как усопший помахал рукой из гроба в момент погребения. Скорбящие близкие не заметили шевеления усопшего в гробу на похоронах.