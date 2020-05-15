Москва, 15 мая. Портал государственных услуг продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Портал госуслуг работает в штатном режиме. На стороне портала подтверждение учетных записей проходит без единой задержки», — заявили в Минкомсвязи.

В ведомстве также сообщили, что подтверждение учетной записи через банки — это сейчас единственный доступный онлайн-канал.

«Чтобы оформить выплату на детей от 3 до 16 лет, нужно иметь подтвержденную учетную запись. Эта услуга самая популярная с момента запуска портала госуслуг в 2009 году», — обратили внимание в Минкомсвязи.

Отметим, ранее в министерстве рассказали, что зарегистрироваться и подтвердить ученую запись на портале госуслуг можно через ВТБ-Онлайн. В ведомстве пояснили, что список банков, через которые в удаленном режиме можно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на Едином портале государственных услуг, расширяется.

В Минкомсвязи добавили, что на портале доступно более 29 тысяч государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня, в том числе и сервисы по дополнительным выплатам семьям в условиях распространения коронавируса. Для того, чтобы получить порядка 95% госуслуг, необходимо подтвердить свою учетную запись.

Напомним, что возможность дистанционного подтверждения учетной записи пользователя Единого портала госуслуг через онлайн-банкинг появилась еще в 2017 году. Подтвердить учетную запись можно при условии, что пользователь является клиентом конкретного банка.