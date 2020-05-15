Меркури сообщил о краже 1,5 млн рублей, собранных «Альянсом врачей»

Москва, 15 мая. Так называемый профсоюз «Альянс врачей» оставляет себе треть средств, собранных якобы на приобретение средств индивидуальной защиты на нужды медиков. Доказательства того, что его руководство наживается на донатах, опубликовал на своем YouTube-канале общественный деятель Илиас Меркури.

Организация, связанная с главой признанного в РФ «Фонда борьбы с коррупцией» Алексеем Навальным, регулярно публикует в Сети красочную инфографику. При этом утаивается закупочная документация, поскольку это сразу же вскроет все финансовые махинации, передает Nation News.

Меркури сравнил реальную стоимость СИЗ с обнародованными «Альянсом» цифрами и обнаружил значительную разницу.

Так, профсоюз отчитался о закупке одноразовых комбинезонов, респираторов FFP2, медицинских масок, герметичных очков, виниловых одноразовых перчаток и антисептика для рук, ушло на это якобы 293 813 рублей. По подсчетам же общественника эту продукцию в указанных объемах можно было приобрести в два раза дешевле, за 145 627 рублей.

Получается, таинственным образом исчезли 148 тысяч рублей. Если же проанализировать все отчеты «Альянса», то выяснится, что украдены более полутора миллиона рублей.

Кроме того, Меркури сообщил о том, что ФБК и «Альянс врачей» платят вознаграждения медикам за съемку фейковых видео.