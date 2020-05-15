Экс-пиарщик Ходорковского разоблачил политическую игру беглого олигарха в России

Блогер Вадим Манукян в рамках расследования деятельности Михаила Ходорковского в России побеседовал для Федерального агентства новостей с политтехнологом Владиславом Рогимовым, который утверждает, что одно время работал в пиар-службе беглого олигарха. Рогимов раскрыл политическую кухню Ходорковского и рассказал, из-за чего их пути разошлись.

— Владислав, я веду собственное расследование деятельности сети Михаила Ходорковского в России. Насколько я знаю, вы имели отношение к пиар-службе Ходорковского. В чем состояло ваше сотрудничество?

— С Ходорковским я начал тесно контактировать в 2013 году. Но это было не постоянное сотрудничество, я выполнял лишь разовые задания. К примеру, я организовывал его пресс-конференцию в Берлине, которая состоялась 22 декабря 2013 года (сразу после помилования Ходорковского. — Прим. ФАН).

— Ваше сотрудничество было длительным?

— Я работал с Ходорковским недолго. В 2015 году я организовал небольшую пресс-конференцию в Париже для журналистов «пула МБХ», в ходе которой Ходорковский раздавал указания, как нужно освещать его деятельность в российских СМИ.

Ходорковский остался доволен нашим сотрудничеством и предложил мне после Европы продолжить работу на него уже в России. В начале 2016 года мы встретились в швейцарской Лозанне и обсудили формы этого сотрудничества.

Суть моей работы должна была свестись к тому, чтобы использовать мои профессиональные навыки для помощи его сателлитам в дестабилизации ситуации в России. Я отказался от подобного формата сотрудничества. Это для меня было неприемлемым. После этого я прекратил работать с Ходорковским, а также прервал с ним всякое общение.

— Можете рассказать, каким образом осуществлялось финансирование деятельности сателлитов Ходорковского в России?

— При финансировании «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной. — Прим. ФАН) деньги уходили на счета его подчиненных в европейских фирмах-прикрытиях. Однако он прибегал и к схеме финансирования через криптовалюту. Это касалось людей и проектов, которые МБХ не хотел засвечивать, чтобы их не ассоциировали с ним лично.

— В последнее время все больше российских соратников Ходорковского становятся фигурантами уголовных дел за сотрудничество с нежелательной организацией. Попав под уголовное преследование, эти люди пытаются отмежеваться от Ходорковского, утверждая, что дескать их «Открытая Россия» не имеет никакого отношения к лондонской.

— Ну, а что им остается делать? Не будут же они говорить, что получают деньги от Ходорковского. Не будут же они рассказывать, что штаб-квартира Open Russia Civic Movement, Open Russia находится в Лондоне, на Hanover Square, 16.

Хотя именно эти люди вынуждены были пиарить организацию Ходорковского, в том числе выездные заседания «Открытой России» в Чехии и Швеции. Именно участие в этих ивентах с начала 2017 года сегодня ложится в основу уголовных дел за сотрудничество с нежелательной организацией.

Сейчас либералы могут сколько угодно кричать «Свободу Насте Шевченко!» (фигурантке уголовного дела об участии в нежелательной организации. — Прим ФАН). Но правда состоит в том, что Ходорковскому были выгодны все эти «посадки» его российских соратников.

Многие российские сателлиты Ходорковского давно поняли, как МБХ относится к своим сторонникам. Именно поэтому в итоге такие знаковые фигуры, как (ранее сотрудничавшие с Ходорковским. — Прим ФАН) Тимур Валеев и Мария Баронова, сегодня перешли на другую сторону. Никто не хочет чувствовать себя использованным и выброшенным на свалку.

— Не боитесь, что после разоблачения этих политических игр на вас польется поток грязи от Ходорковского и его сателлитов?

— Да, я не исключаю, что после обнародования этих сведений на меня будет вылито еще много лжи и грязи в виде заказных статей и липовых «разоблачений», либо я стану жертвой очередной провокации. Но люди имеют право знать правду.