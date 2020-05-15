Москва, 15 мая. Технический эксперт Юрий Антипов опроверг версию Запада о причине авиакатастрофы Boeing-777 в Донбассе в 2014 году. По его мнению, самолет рейса MH17 разбился из-за взрыва на борту.

Эксперт полностью не согласен с позицией Совместной следственной группы (ССГ), утверждающей, что самолет был сбит ракетой «Бук». По его мнению, крушение пассажирского самолета было вызвано взрывом на борту. Антипов отметил, что в воздушное судно было заложено не просто взрывное устройство.

«Поверьте мне (пока на слово), что это была не обычная взрывчатка», — написал технический эксперт в Facebook.

Антипов отказался полностью раскрывать все имеющиеся у него данные, сославшись на то, что благоприятное время для их раскрытия еще не пришло. Эксперт добавил, что в случае его правоты следы взрывчатки до сих пор сохранились на обломках лайнера. Секрет взрывного устройства специалист пообещал раскрыть, когда по делу о разбившемся самолете начнется «нормальное, а не клоунское расследование».

Международная группа следователей заявляет, что самолет якобы был сбит ЗРК «Бук», «принадлежавшей» 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. По версии следствия, ракета якобы была выпущена из находящегося под контролем ДНР Снежного.

Россия отвергает все обвинения в причастности к авиакатастрофе и возлагает вину на украинскую сторону. Более того, ракета «Бук», согласно рассекреченной Минобороны РФ информации, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого в Россию она не возвращалась.