Хозяева показали фотографии бесцеремонного отношения котов к собакам

Москва, 15 мая. Кошки почти всегда занимают главенствующее положение в домах, где их соседями по жилплощади являются собаки. Суровые коты диктуют свою непреклонную волю добродушным псам, которым остается лишь смириться с положением вещей, когда вся хозяйская ласка, еда и самые удобные спальные места достаются котам.

Представляем подборку фотографий, на которых запечатлены алчные коты, которые нагло и бесцеремонно отбирают лежанки у бедных песиков.

Семейство кошачьих может смело показать псам, где их место и кто в доме хозяин. Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что собаки умнее кошек. Просто доказать это научно еще не удавалось, потому что эксперименты с кошками неизменно оканчивались провалом. Они просто игнорируют ученых либо прячутся под диван, но судя по этим фото, храбрости им не занимать.

Кошки — без особых раздумий притесняют других жильцов. Чаще в немилость к ним попадают именно собаки. Хотя ради справедливости стоит отметить, что собаки чаще всего великодушничают и беззлобно прощают подобные выходки своих пушистых товарищей.

Коты безжалостно отбирают у собак самое дорогое — место для сна. Собака — это полноценный член семьи, и она имеет право на собственное пространство, но коты не всегда разделяют такое мнение.

И хоть чаще всего собаки существенно превосходят своих пушистых соседей по размеру и силе, справиться с кошачьей наглостью это не поможет. Коты постоянно доказывают нам, что порой наглость и хитрость помогают выйти победителем из схватки даже с превосходящим тебя по габаритам противником.