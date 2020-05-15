Верный пес охранял разрушенный от наводнения дом. ФАН-ТВ

Из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Мактааральском районе Казахстана несколько населенных пунктов оказались затоплены. Наводнение стало потрясением не только для жителей сел, но и для их преданных питомцев.

В селе Достык затопленный участок своих хозяев до последнего охранял верный пес. Без воды и еды, не откликаясь, он лежал на разрушенных деревяшках, пока его не спасли сотрудники МЧС. Спасатели вынесли на руках обессиленное животное.

По сообщениям местных СМИ, пса все же позднее накормили. Информация о хозяевах собаки пока неизвестна. Прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище произошел первого мая, были затоплены населенные пункты в Мактааральском районе Туркестанской области на юге Казахстана.