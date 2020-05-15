Толстой назвал условие для начала диалога РФ с НАТО по Венскому документу

Москва, 15 мая. Зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой ответил на предложение НАТО России принять участие в модернизации Венского документа.

Этот документ, заключенный в 1991 году под эгидой ОБСЕ, определяет взаимодействие РФ и стран Североатлантического альянса в сфере безопасности. Об этом предложении объявил председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч после заседания начальников генеральных штабов стран альянса.

Петр Толстой пояснил, что с момента заключения Венского документа прошло почти 30 лет. По его словам, за этот период РФ «изменилась до неузнаваемости», именно поэтому можно рассматривать идею документ модернизировать.

«Уверены ли мы, что интонации в этом диалоге теперь станут иными? Или мы опять получим риторику начала 90-х, когда с нами разговаривали как с сателлитами?» — сказал Петр Толстой в беседе с «ПолитЭкспертом».

Он подчеркнул, что пока российская сторона не будет уверена в том, что «представители альянса и США в частности действительно готовы сесть за стол переговоров, имея честные и открытые намерения, ни о какой модернизации ранее принятых документов речи быть не может».