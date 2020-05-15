Бизнес может узнать о доступных мерах поддержки с помощью нового сервиса ФНС РФ

Москва, 15 мая. Представителям бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса, теперь проще узнать о доступных мерах поддержки, которые предоставляет Федеральная налоговая служба РФ благодаря новому онлайн-сервису.

На специальном сайте можно ввести свой ИНН, после чего налогоплательщику откроется список всех действующих и доступных мер поддержки. Отмечается, что программа в автоматическом режиме проверит возможность получения отсрочки по уплате налогов, предоставит информацию о субсидиях для малого и среднего бизнеса, а также о действии моратория на банкротство.

Подчеркивается, что если для компании не предусмотрены никакие специальные меры, то сервис отобразит меры, которые действуют для бизнеса. Получить доступ к вышеуказанной информации можно с помощью специальных страниц: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и «Субсидии для малого бизнеса».