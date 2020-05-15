Сирия, 15 мая. В результате беспорядочной стрельбы в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре погибла девочка. Взрыв заминированного мотоцикла произошел на юге Хасаки. Под ударом протурецких боевиков в Алеппо оказались жилые дома, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали саперов для разминирования территории в пригородах Алеппо.

«Исламское государство»1: обвиняется в организации взрыва в северной части Ракки; подозревается в минировании мотоцикла в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих боевиков в результате нападения неизвестных на востоке Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают жилые дома в контролируемых курдскими бандгруппами районах на севере Алеппо; осуществляют поджоги на сельскохозяйственных полях в Ракке.

Провинция Алеппо

В пригородах административного центра провинции возобновились работы по разминированию территории. По информации новостного портала Al Nour, обследование местности ведется в районах Аль-Инзарат, Ар-Рамуса и Сейф ад-Даула в период с 09.00 до 16.00. О результатах проведенных мероприятий не сообщается. Напомним, полномасштабные работы по ликвидации следов военного присутствия террористов начались в окрестностях Алеппо в феврале, после того как город и его окраины полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА).

Между тем в северной части региона вновь наблюдаются обстрелы со стороны боевиков бандформирований, выступающих при поддержке Турции. Под огнем оказались населенные пункты Акиба, Аль-Маликия и Мараназ. Отмечается, что несколько ракетных снарядов, выпущенных протурецкими боевиками, попали в жилые дома. О возможных жертвах среди гражданских лиц пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают сообщения о вооруженных стычках между членами различных арабских племен в городе Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Sada_AlSharqieh), противоборствующие стороны открыли на улицах населенного пункта стрельбу, в результате чего была убита девочка. Напомним, Шхиль находится под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF), которые не следят за обеспечением безопасности местных жителей. Как известно, в городе также нередко наблюдаются вылазки террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность.

Кроме того, на оккупированных курдскими боевиками территориях наблюдается кризис в области электроснабжения. Новостное агентство Al Nour передает, что из-за нехватки мощности трансформаторов было отключено электричество в городе Аль-Эзба северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Ракка

В восточной части провинции произошло нападение на курдских боевиков. По данным интернет-портала Al Nour, неизвестные застрелили одного из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) у населенного пункта Хамарат. Кроме того, неизвестные организовали подрыв автомобиля SDF у гидроэлектростанции «Тишрин» на севере Ракки. В причастности к обеим вылазкам подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства».

Тем временем в контролируемых протурецкими формированиями районах на севере провинции наблюдаются пожары. Огонь распространился на окраинах населенных пунктов Сирзури и Фарис. Telegram-канал (NovostiDamask) заявляет, что поля поджигают союзники Турции. О целях подобных манипуляций не сообщается.

Провинция Хасака

Прогремел взрыв в южной части провинции. Согласно данным Twitter-канала (HarbiehNadie) , сработало СВУ, установленное на мотоцикле в городе Аш-Шаддади. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал, однако был нанесен ущерб ближестоящим зданиям и нескольким припаркованным неподалеку автомобилям. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение террористы «спящих ячеек» «Исламского государства». Тем не менее связанные с ИГИЛ1 медиаресурсы пока не заявляли о причастности джихадистов к случившемуся.

1 Организация запрещена на территории РФ.