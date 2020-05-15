В ДНР обвинили Киев в нежелании делать конкретные шаги к установлению мира с Донбассом

Киев продолжает затягивать переговорный процесс с народными республиками Донбасса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Елена Шишкина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры по теме преодоления кризиса проводились в режиме видеоконференции 13-14 мая.

«Показательным был тот факт, что как раз накануне данных переговоров ВСУ тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, цинично подвергая обстрелам нашу территорию. В связи с тем, что Зеленский и его пособники только за последний месяц кардинально ужесточили обстрелы республики, в результате которых пострадали мирные граждане, дети, разрушены жилые дома, на заседании особое внимание уделялось вопросам, связанным с безопасностью», — заявила Шишкина.

По ее словам, Украина продолжает затягивать переговорный процесс. Представители Киева до сих пор не предоставили на согласование проект закона по имплементации «формулы Штайнмайера» в законодательство страны.

«Украина целенаправленно заморозила этот вопрос, так как формулу они подписали под давлением, это не было их решением. Также не удалось согласовать дополнительные меры по контролю режима прекращения огня и соблюдению режима бессрочного перемирия. Новые представители Киева заявили, что якобы не получали проекты, предложенные нашей стороной по данным вопросам, хотя они были предоставлены на прошлом заседании», — говорит собеседница ФАН.

В итоге, замена делегатов со стороны Украины не помогла построить конструктивный диалог между Киевом и народными республиками, вернув к исходным точкам решение многих вопросов по мирному урегулированию конфликта.

«С таким отношением Украины к урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению Минских соглашений, нам не стоит ожидать конкретных шагов к установлению мира. В Киеве давно привыкли давать лживые обещания, и выставлять виновниками конфликта кого угодно, кроме самих себя. А Зеленский в свою очередь продолжает политику геноцида народа Донбасса, в лучших традициях своего предшественника — Петра Порошенко», — заключила депутат.

Напомним, с весны 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Официальный Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости после кровавого государственного переворота.