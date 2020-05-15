СК установил причастных к попытке осквернения акции «Бессмертный полк – онлайн»

Москва, 15 мая. Главное следственное управление СК РФ совместно с оперативными службами выявило круг лиц, пытавшихся осквернить памятную акцию «Бессмертный полк – онлайн» с помощью размещения фотографий лидеров нацистской Германии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следствие установило IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения снимков руководителей Третьего Рейха.

«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более десять граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). В настоящее время ведется розыск установленных лиц.

По версии следствия, злоумышленники преследовали цель одобрения преступлений нацистского режима, которые были установлены на Нюрнбергском процессе.

Появление на сайте «Бессмертного полка» фотографий Гиммлера и Гитлера вызвало огромный общественный резонанс в обществе. По данным ВЦИОМ, неуместные действия осуждают 83% россиян. Почти треть опрошенных считают, что организаторов провокации необходимо лишить российского гражданства, передает телеканал «360».