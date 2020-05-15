Москва, 15 мая. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита медицинских перчаток. По его словам, в России был создан запас медицинских перчаток, которого хватит более чем на три месяца.

«Дефицита перчаток нет. Потому что своевременно регионы их закупали по требованию Минздрава, и российского производства и зарубежного», — пояснил министр.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 302 тысяч человек.

В России выявлено 262 тысячи случаев, 2,4 тысячи человек умерли. 58 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.