В ГД проследят за соблюдением прав народов Севера при слиянии Архангельской области и НАО

Москва, 15 мая. В комитете Госдумы по делам национальностей будут внимательно следить за тем, как соблюдаются права коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал председатель профильного комитета Валерий Газзаев.

«Комитет Государственной думы по делам национальностей ведет системную работу с главной общественной организацией страны по правам коренных малочисленных народов Севера — это Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Именно эта организация и ее председатель, которым является депутат Григорий Ледков, будут внимательно следить за запущенной реформой и докладывать депутатскому корпусу об имеющихся проблемах или сложностях», — сказал он.

Газзаев выразил надежду, что вопросам обеспечения гарантий прав по сохранению традиционного образа жизни этих народов, как и прежде, будет уделяться самое пристальное внимание и будет оказываться необходимая поддержка со стороны руководства объединенного региона.

По его словам, объединение субъектов экономически выгодно не только дотационной Архангельской области, но и Ненецкому автономному округу. Он пояснил, что слияние двух субъектов увеличит бюджетную обеспеченность единого региона и положительно скажется на материальном и социальном положении жителей.

«Только после референдума, при безусловном одобрении жителями, может начаться объединение этих регионов. Но чтобы реформа не вызвала напряжения в обществе, власти должны обратить особое внимание на вопросы социального благополучия и защищенности жителей этих двух регионов», — сказал он.

Кроме того, по мнению депутата, объединение этих субъектов приведет к созданию на территории России одного из крупнейших в мире арктических регионов, вдоль территории которого пройдет больше 10% Северного морского пути. Газзаев убежден, что это откроет новые перспективные возможности для реализации на их территориях крупных инвестиционных проектов.

Напомним, 13 мая главы регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». Референдум по объединению планируют провести в сентябре 2020 года.