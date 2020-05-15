Похоронное агентство в Смоленске извинилось за скидку по промокоду «корона»

Смоленск, 15 мая. Ритуальный центр в Смоленской области «Свеча» предложил местным жителям скидку на памятник по кодовому слову «корона».

Ранее в Сети появились фотографии с рекламой ритуального центра. Согласно опубликованной информации, по промокоду «корона» можно получить двадцати процентную скидку на изготовление памятника. Отмечается, что скидка на памятники действует «только на период коронавируса», указал «Царьград».

Директор похоронного агентства Денис Яновский заявил, что идея кодового слова «корона» не связана с коронавирусом, а обозначает «королевскую скидку».

«Мы не хотели никого обидеть, не хотели задеть ничьих чувств, и не ожидали, что поднимется волна возмущения, разгорится скандал. Мы приносим свои извинения», — сказал руководитель центра в интервью РИА Новости.

Он объяснил, что убрать сейчас рекламу затруднительно, поскольку она распечатала на баннере вместе с рекламой других организаций. В то же время он отметил, что о скидке люди узнали не из рекламы на лифте, а после поднятой в Сети шумихи.

При этом, по словам Яновского, в целом его агентство делает «доброе дело», поскольку сейчас, как считает мужчина, у всех с финансами «не очень».