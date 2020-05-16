Twitter провалил свою программу по борьбе с фейками о коронавирусе

Пандемия коронавируса спровоцировала еще одну заразу — эпидемию фейков о COVID-19, со скоростью света распространяющихся в соцсетях. Эта информационная болезнь не уступит пандемии в масштабности и разрушительности.

Из-за абсурдных слухов в США были отмечены смертельные случаи после приема в качестве средства профилактики коронавируса хлорного отбеливателя или средства для чистки аквариумов. В Великобритании и ряде других стран прокатилась волна поджогов и уничтожения десятков вышек сотовой связи, которые были заподозрены в распространении заболевания.

В России проявилась другая напасть: сотни людей, причисляющих себя к несистемной оппозиции, вот уже несколько недель распространяют дикие фейки о «бессилии властей» в борьбе с коронавирусом и «тысячах замалчиваемых жертв» пандемии.

Количество «фейков о ковиде» в Сети стало настолько угрожающим, что администрация Twitter даже ввела новые правила, призванные ограничить распространение вводящего в заблуждение контента. Однако, как убедилось Федеральное агентство новостей, объявленные соцсетью меры практически не работают на практике или, что еще хуже, работают крайне избирательно.

Twitter бросает вызов

Поток захлестнувшей соцсети нефильтрованной лжи о коронавирусной инфекции вынудил руководство американской соцсети Twitter 11 мая ужесточить свои требования к публикациям.

Еще с середины марта ее модераторы начали удалять вводящие в заблуждение и потенциально опасные сообщения пользователей. Менее чем за две недели было стерто более 1100 твитов и выявлено 1,5 миллионов аккаунтов, распространяющих фейки, спам и манипулирующих с информацией о коронавирусе.

Объявленная цель последних нововведений состоит в соответствующей маркировке вводящей в заблуждение информации, то есть «заявлений или утверждений, которые были подтверждены как ложные или вводящие в заблуждение экспертами в данной области, такими как органы общественного здравоохранения».

К сомнительному контенту также были отнесены заявления или утверждения, в которых точность, правдивость или достоверность претензии оспариваются или неизвестны, и прочие не подтвержденные сведения. Вместо вызывающего подозрения твита пользователи соцсети должны теперь видеть цензурную «заглушку»:

Более того, введенные в марте правила имеют обратную силу, то есть опубликованные ранее сообщения также должны быть пересмотрены на предмет соответствия новым требованиям.

Но насколько правильно работает эта система?

Красиво только на словах

Для российских пользователей не только Twitter, но и других западных соцсетей давно очевидно, что они просто переполнены откровенно русофобским содержимым и фейками, а призванная быть непредвзятой система модерации также имеет явные антироссийские установки.

В ФАН внимательно отследили, как все эти благие изменения в политике платформы скажутся на ее русскоговорящем сегменте. Увы, судя по всему, и на этот раз для России было сделано исключение.

Например, многократно опровергнутые фейки о введении в Москве комендантского часа до сих пор спокойно находятся в Twitter, хотя его администрация сообщала Роскомнадзору, что они были своевременно удалены.

Также остаются доступными ложные сообщения о «введении в Москву войск Росгвардии» и фейковые прогнозы о «миллионах заболевших» в России, единственная цель которых заключается в создании панических настроений у впечатлительной аудитории.

Есть множество и более свежих примеров откровенной лжи. Вот, например, бредовое сообщение о том, что «на уровне президента и правительства было принято решение вывести Россию на первое место в мире по заражению коронавирусной инфекцией».

Что характерно, столь явная чушь активно разгоняется фермами ботов — классический фейк получает более полутысячи ретвитов! О какой борьбе с дезинформацией тогда говорит администрация Twitter?

Остаются без должной оценки модераторов и сообщения, что под видом вирусологов в Италию были направлены «русские шпионы с хламом под видом помощи». Или что коронавирус разработан в российском научном центре «Вектор». Или что аппараты искусственной вентиляции легких российского производства якобы признаны «террористической угрозой».

Все это «творчество» неадекватных пользователей почему-то не привлекает никакого внимания администрации соцсети или искусственного интеллекта хваленого алгоритма фильтрации фейков. Своим бездействием Twitter лишь поощряет дальнейшее размножение этой информационной заразы, тем самым фактически оправдывая и легализуя эти антироссийские вбросы.

Более того, реализация инструмента выявления и выделения фейков или вредоносной информации тоже вызывает большие вопросы. При просмотре сообщений без входа в учетную запись Twitter, или если они встроены на сторонних сайтах, опубликованная дезинформация по-прежнему будет отображаться без какой-либо предупредительной маркировки.

Надо отметить, что за минувший месяц в Twitter было вброшено огромное количество подобного информационного мусора. По мнению ведущих экспертов по кибербезопасности, большинство таких вбросов происходит из-за рубежа.

«В последние две недели мы отмечаем рост количества ложных сообщений о коронавирусе, которые распространяются организованно, в том числе с территории Украины, — подчеркивает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — Полагаем, что такие вбросы делаются с целью дестабилизации ситуации как в отдельных регионах, так и во всей стране в целом».

В данный момент Лига безопасного интернета готовит аналитический доклад по тем провокациям в Сети, которые, по ее оценке, являются спланированными, добавила Мизулина.

«Мы будем предлагать дополнительные меры ответственности для лиц, которые совершают подобные действия», — подчеркнула эксперт.

Маловато жертв? Поправимо!

Почему западные соцсети вопреки собственным заявлениям так терпимо относятся к лживой информации о действиях российских властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции? Почему любая их борьба с дезинформацией заканчивается ровно там, где начинаются российские интересы? И в чем же тогда смысл всей этой мифической борьбы Twitter с фейками, если она носит в показной характер?

По удивительному совпадению, ответы на эти вопросы не заставили себя долго ждать. Ровно в тот же самый день, когда администрация социальной сети объявила о новом этапе борьбы с «коронавирусными фейками», когда-то респектабельная британская газета Financial Times опубликовала на своем аккаунте ссылку на собственный материал с исчерпывающим названием «Смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем показывают официальные данные правительства».

Буквально на следующий день американское издание The New York Times размещает в Twitter свою статью за авторством Ивана Нечипуренко «Тайна коронавируса раскрыта: у Москвы на 1700 смертей большей» аналогичного содержания.

Подача в обеих статьях одинакова, использованы даже идентичные иллюстрации. Британские и американские журналисты дружно обвиняют российские власти в том, что те якобы «манипулируют» статистикой по числу заражений коронавирусом.

Ссылаясь на данные о превышении среднего показателя смертности в Москве в апреле нынешнего года, в сравнении с аналогичным периодом пяти предшествующих лет, западные журналисты сделали вывод о «значительном занижении» статистики. Не смутило их даже то, что у Всемирной организации здравоохранения нет никаких сомнений в верности предоставляемой российской статистики, поскольку подсчет ведется в рамках ее собственных жестких рекомендаций.

Фейк западных СМИ быстро подхватили отечественные оппозиционные медиа, также разместив ссылки в своих Twitter-аккаунтах. Телеканал «Дождь», например, сумел дважды извратить реальное положение вещей, запутавшись в лживых процентах.

К агрессивной кампании по распространению дезинформации о коронавирусе через Twitter подключились и представители российской либеральной оппозиции, продолжив извращать фейк всеми возможными способами.

На лживые публикации британских и американских СМИ обратили внимание в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Считаем недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах и не представляющих официальную российскую точку зрения, — заявил глава комиссии Василий Пискарев. — На Западе очень много говорят о фейк-ньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о России в своих газетах».

Но для Twitter это заявление, похоже, как мертвому припарки. Модераторы соцсети оказались настолько несостоятельными, что не удаляют даже очевиднейшие фейки, видные невооруженным глазом. Как, например, фотографию в официальном твиттере «Радио Свобода», на котором каждый может прочитать по-украински слово «Преса» на киоске.

Все эти потоки лжи многократно ретранслировались через Twitter, который изо всех сил позиционирует себя как «чистая от фейков» платформа.

Информационный коронавирус

На развязанную в западных СМИ и соцсетях кампанию русофобской пропаганды отреагировало российское внешнеполитическое ведомство, потребовав опровергнуть размещенную дезинформацию. В МИД РФ считают, в частности, что фейки о «занижении» Москвой данных о смертности от коронавируса в западной прессе направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от внутренних проблем.

В дипведомстве напомнили и о словах директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который заявил, что реальное число жертв коронавируса в Штатах может превышать официальную статистику.

Увы, Twitter не одинок в своей двуличной информационной политике. Как отмечает президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, такой же стратегии придерживаются и другие западные соцсети, такие как YouTube, Instagram и Facebook.

Так, в марте в соцсети Facebook было обнаружено 40 миллионов сообщений с фейками о СOVID-19, а в апреле их число достигло 50 миллионов. Как подчеркнул Малькевич, представители американской компании заявляют якобы об удалении сотен тысяч единиц дезинформации, которые могут привести к неизбежному физическому ущербу, однако несмотря на это мошенники продолжают рекламировать на платформах Facebook и Instagram свои жульнические сайты про «Выплаты сидящим дома» и «Продам пропуск».

В этом и кроется разгадка лицемерного поведения владельцев западных соцсетей. По их логике, пресса «свободного мира» по определению правдива и непогрешима, поэтому бороться нужно исключительно с российскими масс-медиа. А если понадобится, то отвыкшей от правды аудитории всегда можно будет привить «информационный коронавирус» под видом «честных новостей» западных СМИ.