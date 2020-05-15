Дочь Конева объяснила, почему не нужно восстанавливать памятник маршалу в Праге

Москва, 15 мая. Дочь маршала Ивана Конева Наталья объяснила, почему не стоит восстанавливать памятник легендарному советскому военачальнику в Праге.

Она считает, что не стоит давать местным радикалам новые поводы для его осквернения. Наталья Конева считает, что нужно перевезти памятник в Россию и установить в Москве. Он поблагодарила за поддержку и заметила, что идея восстановить памятник в Праге не является решением проблемы.

По словам Натальи Коневой, ранее в столице Чехии предлагали перенести памятник из Праги-6 в другой район города.

«А потом тот район проголосует за то, что их тоже памятник не устраивает. И начнут перемещать памятник в другой район. И надругательства над памятником будут продолжаться», — заметила Конева.

Как заметила Наталья, среди чехов нет единого мнения касательно символов, увековечивающих память об освободительной миссии Красной армии в годы Второй мировой войны. Она обратила особое внимание на то, что в Праге поставили памятник власовцам, который, по ее же словам, «похож на унитаз». По словам Коневой, это «крайняя степень нежелания этих людей видеть и помнить все, что связано с Красной армией».

«Я считаю, что памятник надо вернуть на родину. Как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой. И поэтому с чешской стороной надо обсуждать возврат памятника в Москву», — резюмировала Конева.

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип ранее назвал отвратительными, варварскими и циничными действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Он напомнил о заявлении мэра Праги Петра Зенкла, который в 1945 году сообщил, что «город был спасен от гибели и разрушения, он был вырван из когтей нацистов прежде всего героической Красной Армией».